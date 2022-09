VIDEO | Andrés García producirá serie de TV sobre su vida y contará su amistad con un James Bond 007

La vida de Andrés García parece que tiene interminables capítulos que contar. Cuando uno piensa que se ha dicho todo sobre su pasado, Andrés surge en su canal de YouTube para expresar que sigue con planes y producciones donde él estará a cargo y contará nuevas historias que no han salido a la luz.

Como uno de los actores que lideraron el cine nacional en las décadas recientes, Andrés García trabaja a marchas forzadas en este que él denomina como su último sueño o última gran obra antes de sentir que partirá. Y es que a pesar de que su salud parece no empeorar y en sus videos luce de mejor semblante, es un hecho que Andrés es consciente de que en cualquier momento la cirrosis que lo aqueja puede empeorar.

Por ello es que planea ya esta producción para contar nuevas aventuras de su vida, entre muchas, las que tienen que ver con personalidades de Hollywood con las cuales compartió.

Andrés García contará su amistad con un 007

En el más reciente programa de su canal de YouTube, Andrés García reveló que tuvo una amistad con uno de los actores que dio vida al mítico James Bond. De la misma forma, abundó en la serie de TV que está por producir y donde contará esa y otras historias.

"Ahora estoy preparando la serie de TV 'La vida de Andrés García' que es más interesante que la historia de James Bond. Vaya, inclusive James Bond vivió en mí casa, Sean Connery, se enamoró de una instructora de buceo que trabajó conmigo y ahí vivían en mi casa todos los buzos. Luego les cuento esa historia pero ahí vivió en mi casa con ella como un mes", confesó el histrión.

A su vez, recordó la relación de amistad que forjó con actores o actrices de la talla de Farrah Fawcett, John Huston y Ann-Margret, quienes encabezaron en su momento la Meca del Cine. Ahí abundó sobre las locaciones que elegirá para contar su serie de TV.

"Filmaré en mi casa, en el Ajusco, porque todos esos lugares hice películas ahí y en el rancho, en la casa de Acapulco y la Laguna, quiero filmar en los lugares reales, pero necesito alguien que le de seguimiento, pero ya tengo 81 años y nadie vive para siempre, sólo las montañas y el viento. En realidad a mí ya no me queda mucho, haré lo más que pueda pero la idea es muy buena", dijo.

Abrirá su casa al pueblo

Para acompañar el proyecto de la serie de TV que quiere dirigir y producir, Andrés García explicó que está trabajando en un idea para dar acceso al público a su casa o varias de éstas, en una especie de museo y a la vez de lugar que brinde hospedaje.

"Estoy trabajando con mis hijos y con el hijo de Margarita, que es hijo mío también, Andrés López Portillo, quiero que hagan algo como dar acceso al pueblo, a la gente, a mi casa cuando ya esté muerto. Pero quiero que den servicio para dormir o vivir donde yo estuve."

"Yo dormía por épocas ahí en una cabaña o casa, encantado me gustaría hacerlo pero como estaré muerto pues me dijo un notario que después de muerto no podía seguir dando órdenes, así que lo hará mi hijo Andrés López Portillo. Ojalá pueda, pero tengo que echar a caminar la serie primero", precisó.

