Irreconocible, la cantante Olga Tañón se somete a cirugía y rejuvenece

Los fanáticos de Olga Tañón aseguraron que la cantante quedó irreconocible después de que se sometiera a una cirugía estética de rejuvenecimiento facial, la cual cambió sus rasgos por completo, afirman algunos. En tanto, la intérprete de "Basta ya" y "Es mentiroso" mostró con orgullo su tratamiento en redes sociales, en donde hay un gran debate sobre ésta situación.

Con 55 años, la artista originaria de Santurce, Puerto Rico, no ha ocultado sus intervenciones estéticas, pues en sus redes sociales como Instagram, en donde tiene 4.2 millones de seguidores, ha dejado ver algunos de sus tratamientos, que no sólo se ha hecho para transformar su rostro, sino también para cambiar su físico, pues hace varios meses se sometió a una cirugía bariátrica.

Olga Tañón sorprende con su rostro rejuvenecido

El fin de semana, la cantante, ganadora de Grammys, compartió en su cuenta de la plataforma de Meta unas fotos y un video en la que luce completamente diferente. De acuerdo a lo que dio a conocer, le hicieron un rejuvenecimiento facial con el que intentó retrasar los signos de la edad y lucir un rostro con menos arrugas y más firme, así mismo se hizo otras cosas en el cuerpo para que estuviera más estable.

La cantante mostró los resultados del rejuvenecimiento facial Foto: IG @olgatanonofficial

"Miren yo vine aquí y pensaba que me iban a cortar la cabeza y lo que me han hecho llevo 6 días y estoy más que feliz", indicó Tañón en el video que hizo junto a la cirujana plástica y doctora Nora Stanford, quien destacó que con este tratamiento se trata de "retrasar el reloj" pero sin dejar de ser la misma persona.

En el clip y las imágenes se puede ver a la artista con su piel, rostro y rasgos más rejuvenecidos pero sin perder una parte de su expresión. La cirugía se la hizo en Colombia y la recuperación duró seis días, por lo que recomendó a sus seguidores los tratamientos de la doctora; asimismo, invitó a sus fanáticos en que en caso de que se quieran hacer algún cambio, lo hagan con las personas correctas para no llevarse sorpresas.

A pesar de que su rostro luce rejuvenecido, la actriz no se salvó de las críticas, pues muchas personas indican que ya no se ve como cuando se lanzó a la fama con temas como "Yo por ti" y "Sobrevivir". "Noooo...Olga.... ya se te desconoce", "Mi Dios un chin más y no se le reconoce" y "Reconozco q es Olga Tañón x la voz, pero q no siga haciéndose arreglitos, tremenda artista, pero se le está pasando la mano", se pueden leer en los comentarios.

Olga Teresa Tañón Ortiz es una cantante de merengue y pop latino. Ha ganado el Premio Grammy en dos ocasiones y cuatro veces el Grammy Latino, por lo que es una de las artistas latinas más importantes. "Como olvidar", "Vendrás llorando" y "Presencié tu amor", son algunos de sus temas que han gustado más a los fanáticos.

SIGUE LEYENDO:

Lyn May se hace cambio de imagen y rejuvenece 30 años: ¡Se ve irreconocible!