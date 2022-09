Belinda conquista la red con sus curvas perfectas

Belinda volvió a deleitar a sus millones de fanáticos de alrededor del planeta con una emocionante interpretación de uno de los clásicos de Luis Miguel. La cantante de 33 años realizó su impecable interpretación en “The Latin House Festival”, según indicó el youtuber Maikell Show.

Para esta mencionada ocasión, la ex prometida de Christian Nodal lució un vestido negro y largo con trasparencias en las mangas y su nuevo look, un corte pixie de color rosa. Este tema del “Sol de México” escogido por la ex “Cómplices al rescate” pertenece al disco “Romance” y fue lanzado hace 31 años aproximadamente. Además, otro dato interesante del tema es que el compositor del mismo es César Portillo de la Luz.

Muchos de los fanáticos de Belinda indicaron que la canción elegida por la artista está relacionada con su reciente ruptura con el intérprete del regional nacional.

Belinda posando. Fuente: Instagram Belinda

Hace unas horas, Belinda volvió a demostrar toda su belleza en las plataformas virtuales. La blonda compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La oriunda de Madrid posó desde un diminuto balcón luciendo un mini vestido negro con bucaneras a tono y un sombrero de piel. La blonda complementó su look con un delicado make up y lentes de sol oscuros.

Belinda posando. Fuente: Instagram Belinda

Esta mencionada publicación de la ex de Christian Nodal cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los ciento cinco mil corazones en tan solo horas. “Hermosa brillando como solo tu sabes hacerlo”, “Beli estoy esperando la 2da temporada de Edén cuando sale?” y “Dicen que la perfección no existe pero Diosito aquí si la hay” fueron algunos de los mensajes que recibió la también actriz.