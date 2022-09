Raúl Araiza vivió en la pobreza junto al Borrego Nava: "Éramos unos muertos de hambre"

Raúl “El Negro” Araiza compartió uno de los episodios más difíciles de su vida que lo vivió junto a Juan Carlos “El Borrego” Nava, justo después de que el también conductor de Hoy aseguró que salió de su casa luego de que su papá lo corrió de ahí.

Lo anterior lo aseguró el también actor durante una emisión del programa Miembros al aire, donde los conductores revelaron algunos de los defectos que tienen. En ese sentido, “El Negro” comenzó enumerando un pequeño listado de sus principales males que tiene.

“Soy cínico, soy muy sarcástico, soy manipulador, soy muy valema******”, dijo Araiza.

Asimismo, el famoso siguió: “El mismo sarcasmo, humor negro conmigo mismo es una defensa tal vez para no sentir de fondo, pero luego me vale un chorro de cosas que no me deberían de valer. Conmigo mismo soy intenso”, dijo.

Sobre su etapa con el “Borrego” Nava

El hijo del director y productor Raúl Araiza y de la actriz Norma Herrera, fue cuestionado por sus compañeros de mesa tras decir que es una persona muy cuidadosa en extremo con el orden de los objetos, por lo anterior, contó cómo fue vivir con Nava en tiempos de “vacas flacas”.

"Éramos unos muertos de hambre”, señaló el actor, y agregó: “Estábamos ahí, no teníamos ni para suicidarnos. Vivíamos en un departamentito chiquito, él se fue de su casa, a mí me corrió mi papá, bueno era lo que había, pero estaba limpio”, aseguró “El Negro” Araiza.

Araiza se ha caracterizado por compartir momentos difíciles de su vida, como la reciente declaración que hizo sobre su abuso en el consumo del alcohol, que incluso se llegó a especular que habría recaído por lo que podría perder su puesto en el matutino Hoy.

El actor de 57 años de edad desmintió que se tratara de una recaída y detalló que se internó por 19 días en una clínica multidisciplinaria debido a temas emocionales:

“Yo necesitaba un reforzamiento, no bebí, no recaí. Es totalmente equivocado que sea por relaciones que yo tuve, en todo caso sería con mi matrimonio con Fernanda, no por dos relaciones”, dijo Araiza.

