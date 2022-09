De Survivor a OnlyFans: las 5 fotos más atrevidas de Jacky Ramírez

En las últimas horas el nombre de Jacky Ramírez ha encabezado la lista de tendencias de diferentes redes sociales y esto se debe principalmente a que se convirtió en la décima eliminada de Survivor México y a que anunció su llegada a OnlyFans, por lo que en esta ocasión te contaremos cómo es que fue su controvertido por el famoso reality show de TV Azteca y te mostraremos sus 5 fotos más atrevidas con las que queda demostrado que su llegada a la mencionada de plataforma de contenido exclusivo será todo un éxito.

Jacky Ramírez se encargó de poner la polémica en Survivor México. Foto: IG: jackyoficial_

Como se mencionó anteriormente, Jacky Ramírez, influencer tapatía de 27 años, se convirtió en la décima eliminada de Survivor México y ya no pudo llegar a la etapa de la fusión, no obstante, se mantuvo fiel a su estilo y su estancia en el exitoso reality show fue polémica hasta en los últimos minutos pues su eliminación se dio en términos completamente inéditos en la historia del exitoso programa conducido por Carlos Guerrero, quien es mejor conocido como “El Warrior”.

Jacky Ramírez acaparó las miradas en Surivor gracias a su extraordinaria belleza. Foto: IG: jackyoficial_

La polémica en la eliminación de Jacky Ramírez comenzó debido a que todos los integrantes de su tribu votaron en su contra para mandarla al juego de extinción, algo que, según las propias palabras de la influencer, no la sorprendió debido a que era evidente que por la mala relación que levaban buscarían sacarla, no obstante, lo que sorprendió a todos fue que cuando se eligieron a los otros dos participantes que se jugarían su permanencia, Julián Huergo sacó un tótem de inmunidad y se lo entregó a Cuchao Pérez, mientras que Nahomi Mejía sacó otro que ocultaba para salvarse, ante tales circunstancias, la ex Acapulco Shore Shore quedó eliminada de forma automática.

Jacky Ramírez se quedo a un paso de llegar a la fusión en Survivor México. Foto: IG: jackyoficial_

Contrario a lo que se esperaba, Jacky Ramírez tomó su eliminación de forma más que tranquila y aunque aseguró que la pasó muy mal en Survivor México, también dijo que se lleva grandes aprendizajes, por lo que considera que su participación en el reality marcará un antes y un después en su mentalidad, no obstante, se mostró muy contenta por volver a la comodidad de su vida cotidiana.

Jacky Ramirez aseguró que ya esperaba su eliminación. Foto: IG: jackyoficial_

Jacky Ramírez llega a OnlyFans

Luego de brillar en Survivor México, Jacky Ramírez aprovechó toda la exposición que tuvo en el exitoso reality show y sorprendió en redes sociales al anunciar su llegada a OnlyFans donde derrochará belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción.

Jacky Ramírez anunció una promoción inmejorable para aumentar rápidamente su número de suscriptores en OnlyFans. Foto: IG: jackyoficial_

Cabe mencionar que, la modelo e influencer que saltó a la fama por "Enamorándonos" y "Acapulco Shore" sorprendió a sus seguidores con una promoción inmejorable debido a que informó que el precio de la suscripción mensual a su OnlyFans estará a tan solo 3 dólares por unos cuantos días, además, señaló que en los próximos días sorteará una cena y una videollamada, por lo que dejó en claro que busca hacer ruido en la mencionada plataforma de contenido exclusivo, la cual, es dominada por Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz.

SIGUE LEYENDO:

Survivor México 2022: Jacky deja la contienda y desata los MEMES en la red

Karely Ruiz responde a quienes la critican por regalar cosas: ''Al menos estoy haciendo algo''

Celia Lora antes y después de las cirugías: las impactantes FOTOS que no quiere que veas