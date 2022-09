“Argentina, 1985”: la película de Santiago Mitre que reivindica la memoria de los chivos expiatorios de la dictadura

El largometraje “Argentina, 1985” revisita el juicio político en contra de los genocidas de la dictadura que se vivió en dicho país entre los 70 e inicios de los 80, destacando el trabajo de los jóvenes en el caso para declararlos culpables y que pagarán por los cientos de desaparecidos.

La historia es una investigación del director Santiago Mitre, quien siempre creyó que este caso político tenía fundamentos para llevarlo a la cinematografía y contarle la historia a las nuevas generaciones, de una manera distinta, porque sabe que cualquier país que no conoce su historia, tiende a repetirla.

El largometraje dura aproximadamente dos horas 2o minutos.

“La sociedad argentina estaba demandando un juicio, querían justicia y para el fiscal fue muy difícil armar su equipo, cuando me enteré de que el juicio había sido hecho por chicos jóvenes que venían de distintos juzgados, que algunos ni siquiera habían terminado la universidad, me pareció que era una imagen muy fuerte y potente para dar cinematográficamente, porque estos jóvenes llegan con el hombre experimentado, pero un poco gris”, contó el director.

Los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani son los protagonistas de la historia, el primero da vida a Julio Strassera, ese padre de familia que vive en una paranoia previo a que todo inicie, mientras que el segundo es Luis Moreno, uno de los jóvenes que ayudó a investigar todo para ganar el juicio.

“Era uno de los puntos que desconocía de la historia y cuando me lo contó Santiago me pareció impresionante que un grupo de jóvenes hiciera este trabajo, me resulta hasta inspirador. Justo una de las grandes aspiraciones que tenemos es que la película llegue a la gente joven para recuperar algunos principios”, contó Lanzani.

La historia se estrenó en San Sebastián y Venecia, este fin de semana llega a Argentina y los actores están muy emocionados por ver cómo la recibe la gente, por ahora el mismo gremio la ha preseleccionado para ir al Oscar en representación de dicho país.

“Vamos a tratar de acompañar la película lo más lejos posible porque es parte de nuestra cultura; nosotros estamos orgullosos del camino que está haciendo, pero ya ganamos con lo que está sucediendo en la gente que tuvo la posibilidad de verla y que les gusta”, afirmó Lanzani.

