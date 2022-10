Adriana Ríos tiene la canción de regional mexicano perfeta para dedicar a los exnovios

“Cuando has visto a una sirena llorar por un nopal”, dice una parte de “La lotería”, el nuevo sencillo de Adriana Ríos, una canción que asegura dedica a sus exnovios y con la que más de una persona se va identificar, pues es una de las melodías que forma parte de su reciente álbum y con la que busca llegar a conquistar millones de oídos.

El video ya está disponible en todas las plataformas y comparte un estilo mexicano, en donde los personajes del tradicional juego popular son los protagonistas. “La Lotería” es de la composición de la misma estrella, pues además de cantar e interpretar es excelente con la pluma.

“Quiero compartirles la portada oficial del disco ‘La Lotería’ Que tiene un total de 10 temas no les voy a mentir, en su mayoría son canciones de despecho y desamor, después les explicaré el porqué del nombre, pero este viernes 30 se estrenan 10 canciones nuevas, encabezando como primer track ‘La Lotería’ al igual que el título del disco”, escribió en redes sociales antes de dar a conocer el sencillo junto a la imagen.

La portada del disco de Adriana Ríos. FB/adrianariosmusic

Adriana Ríos acudió a un showcase en Guadalajara, Jalisco en el que además de cantar para medios de comunicación y algunos fanáticos, también compartió detalles de su trabajo y todo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo en la industria.

Cabe señalar que la cantante será una de las estrellas encargadas de abrir el espectáculo de El Fantasma, la cita es el próximo 2 de octubre en la Feria de Tijuana, ambos están cobijados por la misma empresa AfinArte Music, por lo que el intérprete de “Guárdame está noche” apoya constantemente la carrera de la joven y lo considera su “padrino de carrera”.

Pero Adriana Ríos en anteriores ocasiones ha participado en la gira de Los Dos Carnales y Alexander García nombre real de El Fantasma, según sus palabras una experiencia fantástica y placentera pues sabe que los artistas están impuestos a tratar con público difícil y para ella es uno de los retos que más ha disfrutado llevar a cabo.

Entre los sueños que persigue están hacer un dueto con la estrella grupera Ana Bárbara, famosa con la que ha tenido algunos encuentros y la describe como una mujer muy preparada de la que le gustaría aprender y sobre todo crear algo juntas.

FB/adrianariosmusic

La joven de origen tijuanense de distingue por vestir a la moda, salir de los estándares de lo que dicta “el regional mexicano”, pero cuando se trata de cantar e interpretar las canciones, le impregna esa pasión necesaria que pide la música ranchera.

Algunos de los temas que forman parte del repertorio de Adriana Ríos son: “¿Dónde están?”, “La cigarra”, “La Catedral” “Lo que no me gusta”, “Pinocho”, “La que sigue de mi”, “Le cale a quien le cale”, “Ya no me importa” y “Que tanto es tantito”, por mencionar las más populares y las que han hecho que la carrera de la joven despunte hasta donde se encuentra actualmente.

FB/adrianariosmusic

