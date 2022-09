Karely Ruiz se corona como reina del bikini con look amarillo brillante

Karely Ruiz es una de las famosas en redes sociales que mejor ha sabido llevar los looks de playa o alberca, por lo que ya se corona como reina del bikini, y lo demostró con una de sus más recientes publicaciones en Instagram, plataforma en la que compartió una foto con un moderno look amarillo brillante.

La regiomontana, que ganó fama después de visitar al actor Andrés García donde fue retratada en un sensual look, se ha popularizado en los últimos meses por mostrar sus curvas en los diseños más atrevidos, y así lo confirma con sus trajes de baño, prendas que desde sus inicios llamaron la atención por su estilo.

Karely Ruiz enciende la red en bikini

Karely es muy activa en las redes sociales, siendo Instagram una de sus plataformas favoritas y en la que recientemente llegó a los 7 millones de seguidores, a quienes la noche de este viernes consintió con una serie de fotos, y fue en una de estas imágenes que se lució en un coqueto bikini amarillo.

Karely impone estilo con sus coquetos bikinis. IG @karelyruiz

La joven influencer conquistó presumiendo su voluptuosa silueta sentada desde la cama, luciendo un look perfecto para deslumbrar en cualquier lugar, pues se trata de un diseño de tono amarillo y decorado con brillantes, mismo que combinó con zapatillas de estilo pulsera.

Ruiz, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León, publicó la fotografía en sus historias, y aunque no se puede ver los comentarios que le hicieron o los "me gusta" que generó, sabemos que son estos looks los que la han hecho figurar y convertirse en una de las favoritas.

Presume su figura en atrevidos looks. IG @karelyruiz

La modelo de OnlyFans, de 21 años, que hace sólo unos días llenó los titulares al darse a conocer que regaló útiles escolares, no para de causar impacto en las redes con sus atuendos, los cuales se caracterizan por ser descubiertos, pero sin perder las tendencias, como otro bikini que publicó en sus redes, en color nude y con el que posó de espaldas y frente al espejo.

La influencer ya se ha convertido en una fenómeno en las redes, logrando atraer a una gran cantidad de admiradores. En Instagram la siguen 7 millones de admiradores, mientras que en TikTok acumula 2.8 millones de fans, esto en su segunda cuenta, pues volvieron a suspender el usuario en el que suma casi 9 millones de fanáticos.

La modelo de OnlyFans presume sus curvas. IG @karelyruiz

