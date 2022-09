Así luce Marcela Moss el suéter ideal con tejido de cerezas para otoño

La joven y bella influencer Marcela Moss comenzó a hacerse de su público en YouTube haciendo dibujos animados donde contaba historias de su vida o de sus amigos con un tono sarcástico y nostálgico. Después comenzó a colaborar con otros canales haciendo pequeñas participaciones en sketches con temáticas juveniles, contenido sensual y hasta de terror. Hasta que la bancarrota llegó a sus bolsillos y con el gran auge de youtubers, quedó en el olvido.

Ahora, la joven de 28 años comparte su vida y fotos sensuales en su cuenta de Instagram, en Telegram y en su espectacular perfil de Only Fans. Durante una entrevista con Juanjo Herrera en su canal “Derramando El Shot”, Marcela confiesa que después de quedarse sin dinero decidió abrir su cuenta en Only Fans y en cuestión de semanas sus fotos se comenzaron a vender como pan caliente entre sus seguidores. Esto hizo que, la ahora influencer, se motivara para realizar sesiones más elaboradas para dar calidad a su contenido. Una suscripción en la cuenta de Only Fans de Marcela Moss ronda los 10 dólares al mes, con promociones de tres o 6 meses.

Marcela Moss se luce unas medias de red. FOTO: Instagram

Marcela Moss porta un suéter de jerga. FOTO: Instagram

Marcela Moss usa un suéter gris. FOTO: Instagram

Marcela Moss nos enseña cómo lucir el suéter ideal para otoño

Para esta temporada de otoño, Marcela Moss compartió unas fotos en su cuenta de Instagram enseñando cómo lucir el suéter ideal para cubrirnos de los fríos y fuertes vientos y lluvia ocasionales.

Marcela Moss luce un suéter con cerezas. FOTO: Instagram

En una de las fotos se ve a Marcela Moss luciendo un largo suéter en un tono turquesa con unas cerezas bordadas como detalles, esta prenda es ideal para esas salidas otoñales al campo. En otra imagen se muestra la guapa influencer con una prenda gris, bastante cómoda para quedar toda la mañana acostada en la cama. En otra publicación, Marcela luce el clásico suéter tipo jerga en color negro y gris.

Marcela Moss descansa en el campo. FOTO: Instagram

