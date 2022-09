Karely Ruiz derrite la red con entallado y escotado vestido que deja poco a la imaginación: FOTOS

Karely Ruiz es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México y para comprobar este punto solo basta echarle un vistazo a las últimas publicaciones que realizó a través de sus historias de Instagram donde derrochó belleza y sensualidad con un atrevido y entallado outfit que además de remarcar todas sus curvas también la hizo llevarse decenas de halagos por parte de sus miles de admiradores.

Como se mencionó antes, fue a través de diferentes historias de Instagram donde Karely Ruiz presumió el espectacular outfit que eligió para una tarde de fiesta junto a otros influencers regiomontanos y para lucir más que distinguida utilizó un elegante y entallado vestido largo de color café, el cual, para no perder su esencia, tenía diferentes escotes que dejaron al descubierto todos sus encantos.

Karely Ruiz presumió sus curvas con este entallado vestido. Foto: IG. karelyruiz

Para complementar su outfit, la estrella de OnlyFans utilizó un par de zapatillas de plataforma, las cuales eran abiertas, por lo que dicho elemento le aportó un toque extra se sensualidad a su imagen y por si faltara algo, en todas y cada una de las fotografías que compartió, Karely Ruiz apareció realizando diferentes poses que resultaron más que sensuales para sus seguidores.

En una de las historias que compartió Karely Ruiz, escribió “Tírame el rollo”, lo cual abrió la puerta a que le llovieran halagos por parte de los más de 7 millones de seguidores que ostenta en esta red social, por lo que la atractiva modelo reafirmó que es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la industria del espectáculo en México.

Karely Ruiz robó más de un suspirto en Instagram. Foto: IG: karelyruiz

¿Karely Ruiz es bisexual?

Hace un par de días, Karely Ruiz realizó una publicación con la que se puso en duda cuáles son sus verdaderas preferencias sexuales pues la modelo de OnlyFans aseguró que “le encantaban las niñas”, no obstante, un par de días más tarde confundió a sus seguidores debido a que dijo que estaba buscando un nuevo galán, no obstante, mandó un mensaje en el que pidió no ser juzgada por nadie, además, hizo énfasis en que se encuentra soltera, por lo que no lastima a nadie con sus acciones.

Karely Ruiz dejó más que confundidos a sus seguidores. Foto: IG. karelyruiz

“Dejan de criticar la vida que llevo, no le hago daño a nadie, ustedes solitos se quiebran la cabeza metiéndose en mi vida. Love you! Y estoy soltera antes que empiecen a decir que ando de infiel, yo sé respetar, es todo por hoy, báñense”, sentenció Karely Ruiz, quien es una de las modelos mexicanas más lucrativas de OnlyFans donde genera alrededor de 10 millones de pesos de forma anual.

