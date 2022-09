Christina Aguilera revela que quisieron obligarla a cambiar su apellido latino

Christina Aguilera es una de las cantantes más queridas en la industria con más de 30 años de trayectoria, tiempo durante el que ha tenido que luchar contra la discriminación por sus orígenes latinos y como muestra de ello son las veces que productores intentaron obligarla a cambiar su apellido.

La cantante, de 41 años, se presentó la noche de este jueves en los premios Billboard 2022 con una de sus canciones en español parte de su nuevo disco “La Luz”, proyectos con el que hace un homenaje expresa orgullo por su herencia y por la música latina.

Christina Aguilera cuenta con más de 30 años de trayectoria. Foto: IG @xtina

Durante una conferencia en Miami la cantante reveló que a lo largo de su carrera tuvo que luchar por conservar su apellido latino, pues algunos productores intentaron convencerla de cambiarlo debido a que puede ser “difícil de pronunciar” para algunas personas.

"Tengo un nombre que me han intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio. No es el nombre más fácil de pronunciar para todo el mundo. Ha sido maltratado y masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces", detalló.

Añadió: “Pero yo decía que no, que soy Aguilera, que estoy orgullosa de mi origen. Mi padre es de Ecuador. Es la autenticidad y es muy importante para mí. Por qué no cerrar el círculo de todos los capítulos con un nombre, ¡mi nombre!".

Christina Aguilera canta en español

La también compositora acaparó las miradas durante la entrega de los premios Billboard de este año con su voz al interpretar “La Reina”, canción en español que es parte de su más reciente álbum y que lleva un estilo mariachi con el que una vez se muestra orgullosa de la música latina.

“Me emociona presentar mis canciones en español ante la audiencia latina aquí, donde las grabé”, dijo Aguilera al hablar sobre su sencillo “No es que te extrañe” que estaría dedicado a su papá de quien estuvo distanciada durante un largo tiempo mientras su carrera crecía.

La cantante es hija de Fausto Xavier Aguilera, un militar ecuatoriano, y Shelly Loraine Fidler, una violinista irlandesa de quien heredó su pasión y talento en la música. Ha vivido en diferentes partes del mundo como Japón, Holanda y México antes de establecerse en Estados Unidos con su familia.

