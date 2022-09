VIDEO | "Sentí mucha impotencia y coraje": Aleida Núñez relata cómo fue abusada sexualmente por un fan

Aleida Núñez es una de las actrices más queridas del mundo del espectáculo, quien gracias a su carisma y belleza se ha posicionado en más de una ocasión en el foco de los reflectores, ya sea por sus proyectos, parejas o los pleitos mediáticos que ha protagonizado, pero en esta ocasión abrió su corazón para revelar una experiencia que le dejó un mal sabor de boca.

Tras ser cuestionada sobre lo que en días recientes vivió Alejandra Guzmán en uno de sus conciertos, Aleida Núñez se solidarizó con la hija de Silvia Pinal y aseguró que la entendía pues ella había pasado por una experiencia muy similar.

En este sentido, ante las cámaras de Imagen TV, la también exreina de belleza relató que en una de sus presentaciones vivió una mala experiencia con un fan que burló la seguridad y que justo cuando ella iba subiendo al escenario tomó ventaja para tocarla de manera indebida.

Tras esto, Aleida Núñez reaccionó dándole una cachetada al sujeto que se había atrevido a abusarla sexualmente, puntualizando que aunque ella sentía en un ambiente seguro, pues iba a dar una presentación como cualquier otro día, al final terminó descubriendo que nunca se está completamente a salvo.

Por ello, señaló que apoyaba la manera en la que Alejandra Guzmán reaccionó en contra de la fanática que se subió al escenario en uno de sus conciertos y le tocó un seno sin su consentimiento.

"Yo en este caso sí apoyo a Alejandra, porque creo que finalmente ella pues no, no estaba haciendo nada malo más que estar trabajando y en mi caso fue la misma situación y no es que esté apoyando la agresión, pero la entiendo porque yo así me sentí en ese momento, sentí mucha impotencia y mucho coraje que te hagan algo que tú no quieres que suceda", apuntó Aleida Núñez.