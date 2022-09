“Me encantan las niñas”: Karely Ruiz sale del closet en Instagram | FOTO

Karely Ruiz se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que hizo una impactante revelación que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la bella modelo de OnlyFans “salió el closet” y aseguró que se siente atraída por las mujeres, por lo que su anunció generó todo tipo de reacciones entre los internautas.

Como bien se sabe, Karely Ruiz es muy activa en su perfil de Instagram donde diariamente comparte fotos y videos de su día a día y el lunes 26 de septiembre no fue la excepción pues la ex colaboradora de “Es Show” difundió diferentes historias en las que dio a conocer que tenía infección en la garganta, no obstante, esto no impidió que dejara de complacer a sus seguidores con algunas de sus grabaciones más sensuales y de forma inesperada también compartió una fotografía en la que anunció que “le gustan las niñas”.

Karely Ruiz causó un gran revuelo con su anuncio. Foto: IG: karelyruiz

En la mencionada fotografía, Karely Ruiz apareció utilizando un entallado top y un gorro de Pikachu, personaje de Pokemón y aprovechó dicha imagen para escribir el mensaje con el que habría salido del closet: "¿Saben qué es lo único que tenemos en común los hombres y yo? Que me encantan las niñas”, escribió la lucrativa modelo de OnlyFans.

Luego de la desconcertante publicación de Karely Ruiz, dicha imagen no tardó en llegar a otras redes sociales y a páginas administradas por sus fans donde se generaron todo tipo de reacciones pues mientras algunos la felicitaron por animarse a “salir del closet” otros más se mostraron incrédulos, mientras que otros más aseguraron que esto no podría ser en serio y que todo había sido un “jugueteo” de la también influencer.

Tras todo el revuelo que se armó en redes sociales, Karely Ruiz ya no volvió a hablar del tema, pero se espera que sea en las siguientes horas cuando aclare cuál es su verdadera orientación sexual pues también se especuló que la modelo podría ser bisexual.

Karely Ruiz "salió del closet" a pocos días de regresar a la soltería. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que esta impactante revelación de Karely Ruiz llega a pocos días de que anunciara que su relación con Pablo Cantú había llegado a su fin, además, el pasado fin de semana también mandó un mensaje en sus redes sociales donde pidió que no se le juzgara por su forma de vivir ya que no le hacía daño a nadie, además, señaló que no quería que se le tachara de infiel por si se le veía con alguna otra pareja en los próximos días.

“Dejan de criticar la vida que llevo, no le hago daño a nadie, ustedes solitos se quiebran la cabeza metiéndose en mi vida. Love you! Y estoy soltera antes que empiecen a decir que ando de infiel, yo sé respetar, es todo por hoy, báñense”, sentenció Karely Ruiz.

