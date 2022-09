En medio de los rumores de embarazo, Yailin se corona como reina en Instagram

Yailin La Más Viral, actual esposa de Anuel AA, sigue dando que hablar con su marido. Habiéndose casado el pasado mes de junio tras un puñado de meses de noviazgo. Actualmente los rumores de una separación por la aparente infidelidad por parte del puertorriqueño, se hacen cada día más fuertes. Además otros de los duchos dicen que la rapera estaría embarazada de su cónyuge y por eso no esta confirmado el divorcio.

Es cierto que Anuel AA y Yailin nos tienen acostumbrados a empapar de fotos juntos las redes sociales y que hace unas semanas no lo hagan (incluso no se siguen mutuamente) dejan a más de uno dudando sobre su amorío. No obstante, hasta que alguno de los dos no de alguna información oficial, son solo rumores y que, en el caso del cantante, son de muy mal gusto.

Yailin La Más Viral posando. Fuente: instagram.

El rumor del supuesto embarazo de Yailin La Más Viral se dio cuando se encontraron algunas fotografías en el mundo de las redes sociales, donde la dominicana tapa su abdomen, hecho que no suele ser normal en ella y con una vestimenta atípica para lo que muestra en su cuenta de Instagram, la cual valga la aclaración, volvió a abrir días atrás.

Recientemente, Yailin posó frente a las cámaras con su amiga, que se hace llamar “La insuperable”, con unos atuendos conformados por pantalones largos y en el caso de la esposa de Anuel AA, una remera apretada que hace alusión a la vestimenta militar y largas botas negras, mientras que su compañera, eligió zapatos de tacón y un top negro.

Yailin La Más Viral y su amiga posando. Fuente: instagram.

La realidad es que Yailin, si llegase a tener un bebe en su vientre, lo disimula muy bien porque la fotografía que publicó en la red social de la camarita supera los 300 mil comentarios y tiene cientos de comentarios, gracias a su belleza que la hacen una de las mujeres más codiciadas del mundo.