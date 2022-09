Controla muy bien tus pulsaciones antes de ver las fotografías de la hermana de Yailin

Yailin, la más viral es una de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo donde se destaca no sólo por su belleza sino por su talento para la música. En los últimos meses tomó mayor popularidad cuando confirmó su romance con Anuel AA, con quien estaría en crisis de pareja. Quien encendió Instagram y desafío los límites de la censura fue su hermana, Kimberly quien es una estrella de OnlyFans.

En el último tiempo, la vida personal de Yailin, la más viral, se ha visto algo alterada teniendo en cuenta que no se sabe cuál es su situación amorosa. Si bien contrajo matrimonio con Anuel AA, desde hace algunas semanas que la pareja estaría atravesando una crisis y en sus redes sociales, el trapero puertorriqueño le habría dedicado un fuerte mensaje. El cantante de 29 años dijo: “Ta to claro quien es el chota busca pantalla por eso no lo monté en mi tema”. Esta historia fue replicada de manera inmediata por Shaarza Moriel quien tendría una relación con el ex de Karol G.

Yailin y Anuel estarían en crisis. Fuente Instagram @yailinlamasviralreal

El nombre completo de Yailin, la más viral es Georgina Lulú Guillermo Díaz y nació en República Dominicana. En más de una ocasión, ha manifestado que tuvo una dura infancia donde sufrió la pérdida de su padre y siempre tuvo la tutela de su madre. Pero, Yailin no es la única en su familia debido a que tiene una hermana mayor, llamada Kimberly Guillermo Díaz, pero en sus redes sociales se hace llamar ‘Mami Kim’.

Kimberly, la hermana de Yailin. Fuente Instagram @

mamikim_real

En su cuenta de Instagram, la hermana de Yailin, la más viral, tiene más de 150 mil seguidores y allí se encarga de demostrar que no tiene nada que envidiarle a su hermana y presume su increíble cuerpo. A través de un posteo en la red social de la camarita, compartió una sesión de fotos luciendo una blusa transparente que dejó atónito a todos.

La hermana de Yailin enamoró a todos con este look. Fuente Instagram @mamikim_real

Lo que se sabe de Kimberly o Mami Kim es que tiene una cuenta en OnlyFans. Utiliza su cuenta de Instagram para presumir sus curvas luciendo conjuntos de encaje y trajes de baño y al igual que Yailin, no está alejada de la polémica, debido a que ha sido criticada por recibir dinero de hombres del extranjero y por haberle roto una botella de vidrio a una persona en una discoteca.