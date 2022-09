Noelia: 5 FOTOS que demuestran por qué es toda una estrella en OnlyFans

Además de ser una mujer sumamente bella y talentosa, Noelia también se ha caracterizado por su sensualidad y es precisamente de esta faceta de la que hablaremos en esta ocasión pues te diremos cómo es que fue su camino para convertirse en todo un sex symbol, además, también te mostraremos 5 fotos de la cantante y modelo puertorriqueña que demuestran por qué es toda una estrella en OnlyFans.

Noelia saltó a la fama allá por el año de 1999, tenía alrededor de 20 años y se lanzó como contante con su disco homónimo que contenía temas que la catapultaron a la fama como “Tú”, “Candela”, “Te amo” y “Toco la luz”, tan solo por mencionar algunas y fue así como se dio a conocer en una gran cantidad de países de Latinoamérica y hasta en Europa.

Noelia derrocha sensualidad en OnlyFans. Foto: IG: noeliaofficial

Luego de su arrollador éxito, Noelia siguió enfocada en el mundo de la música por al menos la siguiente década, lapso en el que logró sacar cinco álbumes de estudio más, donde derrochó todo su talento y se consolidó como toda una súper estrella de la música, no obstante, debido a su extraordinaria belleza comenzó a ser requerida para participar como modelo en diferentes proyectos y fue así como comenzó su camino para convertirse en todo un sex symbol.

Noelia es considerada como todo un sex symbol. Foto: IG: noeliaofficial

En el año del 2010, Noelia fue considerada para aparecer en la portada de Playboy y dicha colaboración dio mucho de qué hablar, no obstante, también fue una de las más exitosas de aquel año y desde entonces, la boricua entendió cuál era el camino que debía seguir, por lo que en los años siguientes siguió realizando trabajos de este tipo y años más tarde se animó a incursionar en el cine para adultos.

Noelia es todo un fenómeno en redes sociales gracias a sus atrevidas postales. Foto: IG: noeliaofficial

Cabe mencionar que además del modelaje, Noelia no abandonó del todo su carrera como cantante y siguió realizando presentaciones de forma esporádica, no obstante, también se convirtió en una prominente empresaria abriendo diferentes negocios que le dejan grandes dividendos y que comprueban que es una mujer más que exitosa que consigue lo que se propone.

Noelia ha sabido sacarle provecho a su belleza y sensualidad. Foto: IG: noeliaofficial

Hace un par de años, Noelia sorprendió a todos con su incursión a OnlyFans, no obstante, su fama creció como la espuma debido a que no temía a mostrar sus encantos, pero tiempo después se retiró temporalmente de la plataforma para abrir su propia página y así obtener mejores ganancias, no obstante, debido a la alta demanda de su contenido en OnlyFans a los pocos meses regresó a retomar su puesto de honor en la plataforma inglesa.

Noelia sabe cómo acaparar la atención en redes sociales. Foto: IG: noeliaofficial

Los precios de la suscripción al perfil de OnlyFans de Noelia van desde los 35 dólares por mes, hasta los 210 dólares de forma anual, no obstante, también ofrece otras promociones para ahorrar unos cuantos pesos pues está disponible una suscripción trimestral por tan solo 79 dólares o una semestral por 168 dólares por lo que hay opciones para todos los presupuestos.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz es traicionada por su mini vestido de látex y no deja nada a la imaginación: VIDEO

Desde la regadera, Vanessa Claudio conquista la red posando en lencería

Desde la cama, Celia Lora paraliza las redes con atrevida lencería: FOTO