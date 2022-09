Karely Ruiz es traicionada por su mini vestido de látex y no deja nada a la imaginación: VIDEO

Karely Ruiz acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad a través de su perfil de Instagram donde compartió un video en el que realiza un atrevido baile en el que fue traicionada por su mini vestido de látex, por lo que no dejó nada la imaginación y como era de esperarse el nombre de la estrella de OnlyFans se hizo tendencia y se llevó decenas de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de sus historias de su perfil oficial de Instagram donde la ex colaboradora de “Es Show” publicó el mencionado video, el cual, tuvo el único fin de deleitar la pupila a los más de 7 millones de seguidores que tiene en la red social de la camarita y vaya que lo consiguió.

En el mencionado clip, Karely Ruiz aparece de espaldas a la cámara y completamente de rodillas en el suelo, no obstante, cuando intenta ponerse de pie, el mini vestido de látex que estaba usando le juega una mala pasada y se le levanta de más, por lo que se terminó viendo la ropa interior que llevaba debajo, no obstante, esto no detuvo a la influencer quien solo atinó a bajar dicha prenda y continuó su sensual baile.

Una vez que Karely Ruiz se puso de pie, volvió a acomodar su vestido y se encaminó hasta donde estaba una silla, la cual utilizó para continuar con su sensual baile y en la recta final de su clip, la joven modelo volvió a sufrir una nueva traición de su vestido debido a que subió una de sus piernas sobre la silla y nuevamente quedó al descubierto su ropa interior, pero en esta ocasión la influencer se cubrió de inmediato y decidió cortar el video.

Pese a que el atrevido video de Karely Ruiz fue publicado en sus historias de Instagram, la grabación no tardó mucho tiempo en llegar a otras plataformas y a páginas administradas por sus fans donde los halagos comenzaron a llegar por decenas para la famosa modelo.

“Eres un sueño”, “Simplemente divina”, “La sensualidad hecha mujer”, “Todo un bombón”, “Cada día más hermosa” y “Una diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó la influencer quien está a pocas semanas se celebrar su cumpleaños número 22.

Karely Ruiz disfruta de su soltería

Hasta hace unas semanas, Karely Ruiz se encontraba más que enamorada de Pablo Cantú, sin embargo, hace un par de días confirmó que su relación con el modelo llegó a su fin, aunque no explicó los motivos de su ruptura, no obstante, la modelo se dijo renovada y lista para disfrutar de los placeres de la vida si es que se le presenta la oportunidad y para ello envió un mensaje en el que pidió que se le criticara si se le veía con algún otro galán.

Karely Ruiz confirmó su soltería a través de redes sociales. Foto: IG: karelyruiz

“Dejan de criticar la vida que llevo, no le hago daño a nadie, ustedes solitos se quiebran la cabeza metiéndose en mi vida. Love you! Y estoy soltera antes que empiecen a decir que ando de infiel, yo sé respetar, es todo por hoy, báñense”, escribió Karely Ruiz en sus historias de Instagram.

