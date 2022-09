Demi Rose revela que es bisexual: la estrella de OnlyFans confesó todo sobre su vida privada

En las últimas horas el nombre de Demi Rose ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que realizó impactantes revelaciones acerca de su vida privada y una de las declaraciones de la bella modelo británica que más impactó causó fue que se declaró bisexual, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que dijo la influencer de 27 años que es toda una celebridad en OnlyFans.

Todo este revuelo causado por Demi Rose comenzó la noche del domingo 25 de septiembre pues resulta que la bella influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram donde uno de sus miles de seguidores la cuestionó acerca de sus preferencias sexuales y la modelo no tuvo problema al asegurar que ha pasado por diferentes momentos en los que se ha sentido atraída por personas de ambos géneros.

Demi Rose confirmó su bisexualidad en Instagram. Foto: IG: demirose

“Pasé por una fase en la que me gustaban más las chicas que los chicos, ahora me gustan más los chicos, pero depende”, fue la respuesta de la influencer, quien causó un gran revuelo entre los internautas después de declararse bisexual. Cabe mencionar que, en otro momento, Demi Rose señaló que lo que realmente busca en una persona es que sea “inspiradora, honesta, organizada y en general un alma profunda que tenga la mente abierta y que sea ambiciosa pero muy considerada”.

“Odiaba mi infancia”

Además de hacer fuertes revelaciones acerca de sus preferencias sexuales, Demi Rose también aprovechó esta dinámica para profundizar en otros temas de los que ya había hablado antes y que han causado polémica pues abordó el tema de su difícil infancia, en la que confesó haber sido víctima de acoso escolar, además, señaló que sufrió abuso por parte de sus padres, quienes fallecieron hace algunos años, además, mencionó que le resultó más que complejo ser la cuidadora de su madre durante sus últimos años de vida, no obstante, se dijo agradecida por “todo lo malo” pues esto ha forjado su personalidad”.

Demi Rose tuvo una infancia y adolescencia sumamente complicadas. Foto: IG: demirose

“Crecer fue muy difícil, fui acosada en la escuela, sufrí abusos de mis padres y luego, a los 17 años, me convertí en cuidadora de tiempo completo de mi madre, tuvo un ataque al corazón que le provocó un derrame cerebral y se convirtió en una persona discapacitada, estuvo en silla de ruedas por siete años y luego mis padres fallecieron hace cuatro años. Me juzgan mal muchas veces, pero, los que me conocen dicen que soy amable y eso me reconforta el corazón. Estoy agradecida por todo lo malo porque me hizo ser quien soy”, escribió la ex pareja del rapero Tyga.

Demi Rose asegura que "todo lo malo" que ha pasado le ha forjado el caracter. Foto: IG: demirose

Para finalizar, uno de los fans de la también influencer le preguntó si extrañaba algo de su vida antes de ser famosa y fue aquí donde la modelo británica dijo que había ciertas cosas que sí extrañaba, pero enfatizó que odiaba la mayoría de cosas que vivió durante su infancia, no obstante, dejó claro que le gusta el rumbo que ha tomado su vida.

“Mi infancia no fue glamorosa, la odiaba, aunque definitivamente hay cosas que extraño, pero a medida que la vida avanza, me encanta hacia dónde va”, finalizó Demi Rose.

