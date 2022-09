Andrés García: "Había una rivalidad entre amigos"

El estado de salud del actor Andrés García ha sido un tema que preocupa a todos los mexicanos, pues la mañana de este lunes ser reveló que sufrió una nueva caída que lo mantiene en cama, la cual sería la segunda después de que hace unas semanas de dio a conocer otra más, lo mandó a ser hospitalizado de emergencia.

Pero más allá de su estado de salud, que ha ido mejorando, el ícono mexicano estuvo en entrevista con Pedro Haces para Heraldo Radio, en donde aseguró que su carrera iba a la par que la de muchos actores y grandes artistas del medio, pero destacó que recuerda con gran orgullo a muchos compañeros que ahora "ya no están entre nosotros".

"Había una rivalidad entre amigos para ver quién hacía la mejor película, desgraciadamente ya se fueron muchos de ellos para defenderse, pero creo que yo hice la mejor", mencionó Andrés García.

"Creo que yo hice la mejor" Foto: Facebook

Quiso actuar junto a Farrah Fawcett

En el programa Hablando Fuerte, Andrés García indicó que le hubiera gustado actuar junto a Farrah Fawcett pues considera que se le fue "viva".

"Se me fue viva de milagro, fue Farrah Fawcett, se me fue viva, porque su marido me caía muy bien y los dos eran muy cariñosos y por eso no me metí más adentro".

¿Cómo era en la cama con la Tigresa?

En su relación con Irma Serrano, La Tigresa, recordó que después de pasar tres días en la cama, el reconoció que, a la hora de la intimidad, se consideraba como "un huevón", pues prefería que ella comenzará el coqueteo íntimo.

"Estábamos en su cama, llevamos como tres días en su cama y de repente al tercer día, me dice 'que hacemos', le dije 'lo que quieras, pero tu empieza por que yo soy huevón'".

Acotó que además de todo, en su relación, "no es fácil estar con ella".

Durante su larga y extensa trayectoria cuenta con más de cien películas, siendo algunas de las más exitosas: “Pedro Navajas”, “Tintorera”, “El Niño y el Papá”, entre otras. Además, también es una destacada figura de las telenovelas mexicanas, donde participó en producciones como “El Privilegio de Amar”, Ana del Aire”, “Velo de Novia”, entre muchas otras.

