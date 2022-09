Karely Ruiz derrite Instagram con ardiente y reveladora FOTO al natural

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una arriesgada foto al natural en la que demostró que su belleza no depende de filtros ni del maquillaje, por lo que la atractiva modelo de OnlyFans se llevó cientos de halagos que le permitieron reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Karely Ruiz realizó una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus fans, no obstante, no todo salió como se esperaba pues la ex colaboradora de “Es Show” también fue encarada por varios de sus detractores y algunos de ellos la retaron a subir una foto sin maquillaje o filtros pues le dijeron que “estaba feíta”.

Tras el reto de sus detractores, Karely Ruiz tomó cartas en el asunto de inmediato y respondió al desafío con una foto completamente “al natural” sin ningún tipo de filtro, no obstante, sí utilizó un poco de maquillaje, además, apareció luciendo sus encantos con un atrevido top tipo corsé con el que no dejó mucho a la imaginación.

Karely Ruiz mostró que su belleza no es gracias a los filtros. Foto: IG: karelyruiz

No conforme con su fotografía, Karely Ruiz intentó despejar todas las dudas que hay en torno a su belleza y publicó una foto tomada hace varios años atrás cuando todavía no tenía tantas cirugías y dicha postal fue publicada con el objetivo de demostrar que antes de potenciar su belleza con algunos “arreglitos” ya robaba suspiros por sí misma: “Al natural, la neta yo no tengo pe… por subir fotos de antes” escribió la influencer.

Karely Ruiz presumió lo bella que lucía sin cirugías. Foto: IG: karelyruiz

Pese a que las mencionadas fotografías de Karely Ruiz fueron publicadas en sus historias de Instagram, sus postales no tardaron en llegar a páginas administradas por sus fans donde si bien se llevó decenas de halagos algunos de sus fans también le reclamaron por hacerle caso a sus detractores y le pidieron simplemente ignorarlos ya que “no tiene nada que demostrar” pues su éxito ha hablado por sí mismo.

“Estoy soltera”

Hasta hace unas semanas, Karely Ruiz se encontraba más que enamorada de Pablo Cantú, sin embargo, hace un par de días confirmó que su relación con el modelo llegó a su fin, aunque no explicó los motivos de su ruptura, no obstante, la modelo se dijo renovada y lista para disfrutar de los placeres de la vida si es que se le presenta la oportunidad y para ello envió un mensaje en el que pidió que se le criticara si se le veía con algún otro galán.

Karely Ruiz confirmó su soltería a través de redes sociales. Foto: IG: karelyruiz

“Dejan de criticar la vida que llevo, no le hago daño a nadie, ustedes solitos se quiebran la cabeza metiéndose en mi vida. Love you! Y estoy soltera antes que empiecen a decir que ando de infiel, yo sé respetar, es todo por hoy, báñense”, escribió Karely Ruiz en sus historias de Instagram.

