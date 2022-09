Grupo Firme en el Zócalo: con La Tusa de Karol G, Eduin Caz enciende al público

No hay fecha ni plazo que no se cumpla y Grupo Firme se encuentra listo para ofrecerle este domingo 25 de septiembre un concierto inolvidable a los capitalinos desde la Plaza de la Constitución. La agrupación liderada por Eduin Caz están preparando los motores para entonar sus más grandes éxitos, tales como "El Amor no fue pa´mi", "El Tóxico" y "Se fue la pantera".

Es tanta la expectativa por la agrupación liderada por Eduin Caz que horas previas al evento fanáticos rompieron el cerco de vallas para obtener un lugar cerca del escenario. Estas personas ignoraron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se vieron rebasados por la cantidad de personas.

Quienes lograron entrar a la plancha –sin ser revisados en los filtros de seguridad– continuaron saltando las secciones que dividen el Zócalo.

Diversos grupos de regional han sido los encargados de abrir el concierto de Grupo Firme, entre los que han destacado se encuentran Ghetto Kids y La Ventaja, agrupación que tiene una colaboración con los firmes en la canción de "Se despide Juanito".

MINUTO A MINUTO: COBERTURA ESPECIAL