Desde el gimnasio: Rita Ora eleva la temperatura con un ajustado look

Rita Ora es una cantante, actriz y compositora de origen británica, pero de ascendencia kosovar. Desde muy chica que mostró interés en la música y es considerada como una de las grandes voces de la música británica y europea. La artista de 31 años de edad se encarga de demostrar además que es una de las mujeres más lindas de todas y a través de su cuenta de Instagram, presumió su figura con un increíble outfit.

El debut formal en la música para Rita Ora fue en 2011 y rápidamente se convirtió en un éxito al tener tres sencillos en el puesto número 1 en el Reino Unido. Un año después lanzó su primer disco llamado ‘Ora’ y al igual que sus canciones, se ubicaron también entre los primeros puestos en su país. Además de la música, la cantante ha tenido participación en diversos programas televisivos como ‘The Voice UK, ‘The X Factor’, ‘The Mask Singer UK’ y tuvo breve apariciones en ‘The Fast & Furious 6”.

Rita Ora, cantante británica de 31 años. Fuente Instagram @ritaora

Por otro lado, Rita Ora fue criticada en el último tiempo por haber hecho una versión del clásico tema de Kate Bush ‘Running Up that Hill’ que se convirtió en la pieza principal de la serie ‘Stranger Things’. La artista británica la reversionó en un concierto que dio en Brasil, pero las repercusiones no fueron las esperadas y las críticas fueron feroces, al punto de manifestar que había sido una masacre.

En su cuenta de Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores, Rita Ora se encargó de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas del mundo y presumió su figura luciendo un increíble outfit. La británica de 31 años compartió una serie de imágenes desde el gym que causaron furor en sus seguidores e hicieron elevar la temperatura.

Rita Ora enamoró a todos con su outfit desde el gym. Fuente Instagram @ritaora

En cuanto a la vida personal de Rita Ora, en el 2021 conoció al director de cine Taika Waititi quien dirigió ‘Thor: Love and Thunder’ y a mediados de este 2022, la pareja de artistas decidió unirse en matrimonio. Eso no le impide a la cantante continuar presumiendo su figura, la cual para mantenerse en forma realiza una estricta rutina de ejercicios.