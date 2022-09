De espaldas, Yanet García reta la censura con reveladora foto

Hermosa, sensual y arriesgada, son algunas de las palabras que podrían definir a Yanet García quien constantemente reta la censura en redes sociales debido a sus poses atrevidas y atuendos reveladores, como ejemplo está su última publicación en su cuenta de Instagram, en donde se dejó ver de espaldas saliendo de la alberca y modelando un diminuto bikini.

La presentadora de televisión es una de las más seguidas en la plataforma de Meta, pues hasta el momento suma más 14.8 millones de admiradores, y es que es en esta red social en donde presume los looks más atrevidos como coqueta lencería con la que eleva la temperatura de la web y se llena de miles de halagadoras palabras por parte de sus fanáticos, quienes no se pierden ninguna de sus actualizaciones.

Yanet García se deja ver de espaldas

La originaria de Monterrey, Nuevo León, comparte este tipo de contenido debido a que también es modelo de OnlyFans, por lo que siempre da una "probadita" de los que sus seguidores pueden encontrar en su cuenta de contenido exclusivo, como por ejemplo, este viernes, subió una foto en la que se dejó ver de espaldas saliendo de la piscina. Como era de esperarse, la imagen encantó a sus admiradores que inmediatamente comentaron.

Yanet García se luce de espaldas IG @iamyanetgarcia

En la imagen que Yanet García compartió se le ve posando de espaldas a la cámara, por lo que deja al descubierto su curvilínea figura, la cual destaca debido a su diminuto bikini. Aunque no se logra ver por completo, el bañador de dos piezas llama la atención por su estampado y su tenue color rosado, así como un pequeña panty, una prenda que es perfecta para robar miradas en un día de alberca.

Ésta no es la primera vez que la conocida como la ex "chica del clima" del programa Hoy comparte una postal de este estilo, pues hace unos días rompió la red con una pose muy similar en la que se le veía saliendo de la piscina. La también actriz conoce lo que a sus seguidores de Instagram le gusta, por lo que volvió a mostrar otra fotografía de aquella sesión de fotos, que al parecer dejará ver poco a poco.

Después de darse a conocer en los programas Gente Regia, de su ciudad natal, y Hoy, dando el reporte meteorológico, Yanet García ahora es una de las destacadas celebridades de OnlyFans, plataforma en la que se ha convertido en una de las mexicanas más seguidas y con mayor ganancia. Y es que es gracias a sus fotografías atrevidas, con las que reta la censura de internet, por las que ha obtenido tantos admiradores alrededor del mundo.

Yanet presume su figura en bikini IG @iamyanetgarcia

Además de su contenido en OnlyFans, la ex colaboradora del matutino de Televisa, que se encuentra viviendo en Nueva York, también ha comenzado su carrera como health coach, pues da consejos de salud y nutrición, asimismo muestra sus mejores rutinas de ejercicio las cuales le han servido para hacerse de una figura curvilínea y esbelta.

