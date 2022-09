Michelle Orozco: Ella es la joven y bella conductora que robó el corazón de Arturo Carmona | FOTOS

En las últimas horas el nombre de Michelle Orozco ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios de espectáculos debido a que se confirmó que es la nueva novia del famoso galán de telenovelas, Arturo Carmona, quien ofreció detalles de su relación con la joven que es 16 años menor que él, por ello, en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe acerca de este mediático romance y te mostraremos algunas fotos de la bella mujer que demuestran por qué le robó el corazón al ex esposo de Alicia Villarreal.

Michelle Orozco es una conductora de un noticiero que se transmite a través de la señal de Televisa Monterrey, ciudad en la que goza de cierta fama, además, como se mencionó antes, la joven tiene 30 años, lo que significa que es 16 años menor que el famoso galán de telenovelas.

Michelle Orozco tiene 30 años de edad. Foto: IG:

michorozco

Hasta ahora hay muy poca información sobre la vida personal de Michelle Orozco, sin embargo, se sabe que también tiene una carrera dentro de la actuación, además ha despuntado en sus redes sociales como influencer donde tiene poco más de 100 mil seguidores a quienes de manera recurrente les deleita la pupila con sus mejores fotos en las que además de presumir su espectacular figura, también muestra sus mejores outfits.

Michelle Orozco también es actriz. Foto: IG:

michorozco

Arturo Carmona habla de su romance con Michelle Orozco

En una reciente entrevista para TVyNovelas, Arturo Carmona confirmó que está saliendo con Michelle Orozco y aseguró que, aunque la distancia complica su relación, están haciendo todo lo posible para que funcione su romance, además, respecto a la diferencia de edades aseguró que sabe perfectamente cómo lidiar con esta situación pues no es la primera vez que tiene una novia menor que él.

Michell Orozco ha destacado gracias a su talento y extraordinaria belleza. Foto: IG:

michorozco

“Sí, estoy saliendo con ella, estamos viendo qué sucede; por la distancia a veces es complicado, ella está en Monterrey y luego viene a CDMX a grabar porque también es actriz y nos encontramos, pero estamos en proceso de conocernos. (…) hay factores que pensar, pero no estoy peleado con la edad, he tenido parejas todavía más chiquitas que ella, uno o dos años, pero al final hay que darse cuenta de que hay etapas de vida y, en este caso, yo no puedo adelantar la de ella”, señaló.

Por otra parte, Arturo Carmona también señaló que ya le notificó a su hija sobre su nuevo noviazgo con la joven que podría fácilmente ser su hermana, sin embargo, Melanie Carmona Villarreal estaría de acuerdo con que su padre se dé una nueva oportunidad en el amor, no obstante, confesó que antes de esta relación le había advertido que tuviera cuidado pues algunas de sus amigas habían mostrado interés en el galán.

Melanie Carmona aprueba la nueva relación de su padre.

Foto: IG: arturo.carmona

“Una vez mi hija me advirtió que tuviera mucho cuidado porque sus amigas le andaban preguntando por mí, entonces, al final sí pienso en todo, creo que uno debe tener madurez de pensar a futuro”, finalizó Arturo Carmona, quien actualmente se encuentra participando en la segunda parte de “Corona de lágrimas”.

SIGUE LEYENDO:

Alicia Villareal: Las FOTOS que muestran su evolución; a sus 50 años se mantiene como "La Jefa" del regional

Melanie Carmona: Así fueron las románticas vacaciones de la hija de Alicia Villarreal con su GUAPO novio | FOTOS