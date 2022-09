Maestra de yoga exhibe a Adam Levine, el cantante le pidió que se “desnudara”

Mientras Adam Levine lucha por salvar su matrimonio con la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, se sumó una cuarta acusación en su contra por supuestamente enviar mensajes haciendo insinuaciones de tipo sexual a una mujer que fue su maestra de yoga, aunque en su caso las acciones del cantante le trajeron graves consecuencias.

Las declaraciones de la influencer Sumner Stroh a través de TikTok, con las que revela el romance que tuvo con Levine por un año estando casado, motivaron a otras mujeres a romper el silencio sobre los mensajes inapropiados que recibieron del cantante y en los que les hacía insinuaciones sexuales.

Sumner Stroh revela infidelidad de Adam Levine. Foto: IG @sumnerstroh

Entre ellas está la de Alanna Zabel, quien fue maestra de yoga del intérprete de “Sugar” entre 2007 y 2010. En su testimonio la mujer señala que también recibía mensajes subidos de tono, pero éstos le trajeron consecuencias graves ya que su entonces novio era muy celoso y al descubrir los textos enviados por le cantante la agredió y le rompió la muñeca.

En el mensaje le proponía que pasaran una tarde “desnudos” y aunque le pidió ayuda para remediarlo no hizo nada por defenderla: “Le envié un mensaje de texto a Adam para preguntarle si ese era el caso. Adam no respondió y mi ex se puso violento”. Tras lo sucedido la exmaestra de yoga confrontó a Levine, pero él la ignoró y bloqueó en redes sociales.

“Crucé la línea”

A través de sus historias en Instagram, Adam Levine compartió un mensaje con el que responde a los señalamientos de la modelo Sumner Stroh y asegura que fue un error haber enviado mensajes coqueteando, aunque puntualizó en que no le fue infiel a su esposa.

"Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa, de una forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida (…) Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa, fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, detalló.

Adam Levine y su esposa, Behati Prinsloo. Foto: IG @behatiprinsloo

De acuerdo con la revista People, Behati Prinsloo -quien está embarazada de su tercer bebé con el cantante- estaría muy molesta con Adam Levine por los mensajes que envió a Sumner Stroh en los que también le propone nombrar como ella a su segundo hijo.

“Está 100 por ciento comprometida con su familia, él es muy comprensivo con sus sentimientos y está haciendo todo lo posible para mejorar las cosas. No quiere el divorcio”, declaró a People una fuente cercana a la pareja.

SIGUE LEYENDO:

Behati Prinsloo: 7 fotos que demuestran que la esposa de Adam Levine es el ángel más bello de Victoria's Secret