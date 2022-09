Desde la bañera, Michelle Salas deslumbra con su belleza cubierta de espuma

Michelle Salas vuelve a confirmar que es una de las más hermosas de la Dinastía Pinal, ahora desde la bañera y cubierta de espuma, con imágenes que compartió en su cuentas oficiales de Instagram y Facebook, con las que deslumbró al mostrar al máximo su belleza.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, de 33 años, se encuentra disfrutando de unos días desde Montecarlo, en Mónaco, y desde un lujoso hotel dejó ver románticas y sensuales imágenes, las cuales compartió con sus millones de admiradores en las plataformas.

Michelle Salas deslumbra desde la bañera

La guapa influencer de moda y estilo de vida, bisnieta de Silvia Pinal, compartió una serie de fotos desde el Hotel de Paris Monte-Carlo, lujoso lugar en el que aprovechó para consentirse un rato, pues se mostró desde la tina, ubicada en una habitación con vista a la ciudad.

Michelle se luce desde Montecarlo. Foto: FB @michellesalasonline

"Daily reminder: Take care of your energy" (Recordatorio diario: Cuida tu energía), fue la frase con la que la joven modelo, que actualmente reside en España, compartió las imágenes con las que conquistó a sus fans, recibiendo más de 20 mil "me gusta" y decenas de halagadores comentarios.

En las imágenes que Salas publicó en su cuenta de Instagram, plataforma en la que tiene 1.8 millones de fans, se puede observar que vivió una tarde de spa, pues además de disfrutar desde la bañera y cubierta de espuma, en una de las instantáneas se mostró con una mascarilla en el rostro.

Michelle, de 33 años, se ha convertido en una influencer de estilo de vida y moda, pues en sus redes sociales se deja ver con los mejores outfits para cada ocasión, y también comparte con sus seguidores consejos de belleza, tips de salud y también de ejercicio.

La influencer se dejó consentir. Foto: FB @michellesalasonline

La modelo ha colaborado con reconocidas marcas internacionales, como Michael Kors, Doce & Gabbana, Prada y Tommy Hilfiger; entre otras, y con su más reciente publicación en redes sociales se volvió a coronar como una de las mujeres más bellas de la Dinastía Pinal.

La hija del cantante de "La incondicional" pertenece a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues Silvia Pinal, es su bisabuela, mientras que su abuela es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel y su tía la rockera Alejandra Guzmán. Por parte de su bisabuelo, el actor Rafael Banquells, también tiene parentesco con la intérprete Rocío Banquells.

Al natural, la modelo deslumbró con su belleza. Foto: FB @michellesalasonline

