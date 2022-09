Adam Levine: Ellas son las 5 mujeres que han acusado al cantante de enviar mensajes sexuales

La vida de Adam Levine dio un giro total tras las declaraciones de la influencer Sumner Stroh quien lo acusó de haber sido infiel a su esposa, la modelo Behati Prinsloo, pues suman ya cinco mujeres las que señalan al cantante de haber enviado mensajes inapropiados con los que hizo insinuaciones sexuales.

A través de TikTok, Stroh compartió un video en el que asegura haber tenido un romance con el cantante durante un año cuando se graduó de la universidad en 2021. Como evidencia exhibe los mensajes que recibió donde, además, él le propone nombrar a su segundo como ella. La joven aseguró que ha decidido hacer pública la información debido a que una persona cercana la amenazó con venderlo los medios.

Sumner Stroh acusa a Adam Levine de ser infiel. Foto: IG @sumnerstroh

El intérprete de “Sugar” admitió haber enviado los menajes y aseguró que había cometido un error en haber “coqueteado”, pero aseguró que no le había sido infiel a su esposa con quien está casado desde hace ocho años: “Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa, de una forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”.

Sin embargo, luego de sus declaraciones a través de redes sociales han surgido los testimonios de más mujeres, quienes también han compartido los textos que recibieron del cantante y en los que les hace insinuaciones de tipo sexual intentando llegar a un encuentro, todo mientras tenía pareja o ya estaba casado con el ángel de Victoria’s Secret con quien espera a su tercer hijo.

Adame Levine y su esposa, Behati Prinsloo. Foto: IG @adamlevine

Mujeres que acusan a Adam Levine

Alanna Zabel fue maestra de yoga del también empresario entre 2007 y 2010, tiempo durante el que habría recibido textos donde él le proponía pasar una tarde "desnudos", además de que le decía a sus amigos que la joven tenía el "mejor trasero de la ciudad".

En su caso, los mensajes tuvieron graves consecuencias para ella ya que su entonces pareja era muy celoso y al ver lo que recibía de Levine la agredió y le rompió la muñeca. Cuando Zabel confrontó al cantante éste la ignoró por completo y la bloqueó de sus redes sociales.

Alanna Zabel, exmaestra de yoga. Foto: IG @demontetv

A ella se suma la denuncia de Alyson Rose, quien a través de TikTok compartió una captura de pantalla de lo que recibía por parte de Adam Levine: “No debería estar hablando contigo, ¿sabes eso verdad?”. Aunque la joven lo borro más tarde ante el temor de represalias el constante acoso de algunos internautas.

Alyson Rose se suma a acusaciones contra Levine. Foto: IG @alyson_rose

La comediante Maryka asegura que también llegó a recibir mensajes de la voz de “Animals”, en su caso él dijo estar “obsesionado” con ella pero no llegó a más y de inmediato se desapareció. Ashley Russell, de 21 años, habló de su experiencia en entrevista con el Daily Mail y señaló que fue través de Instagram donde fue contactada por él.

Levine dijo haber estado "obsesionado" con la comediante Maryka. Foto: IG @demontetv

Indicó que todos los días alrededor de las 10 de la noche recibía un texto del cantante en el que le hacía comentarios sobre su físico y las rutinas que hacía para glúteo y pierna: “Cuando le dije que lo iban a atrapar enviando mensajes directos a chicas como yo, dejó de enviarme mensajes de texto”.

Ashley Russell, de 21 años. Foto: IG @ashleysfit_

SIGUE LEYENDO:

Behati Prinsloo: 7 fotos que demuestran que la esposa de Adam Levine es el ángel más bello de Victoria's Secret