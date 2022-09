Desde la alberca, Aracely Arámbula sube la temperatura en ajustado traje de baño

Aracely Arámbula es una actriz y cantante que ha sido conocida por sus diversas participaciones en telenovelas no sólo de nuestro país sino también de Latinoamérica. Pero, su nombre tomó mayor popularidad cuando se confirmó su romance con Luis Miguel con quien tuvo a sus dos hijos únicos. A sus 47 años, se encargó de demostrar que la edad no es un impedimento y presumió sus curvas a través de su Instagram posando desde la alberca, llevándose así todas las miradas.

En las últimas horas se dio a conocer que Aracely Arámbula había ‘ahorcado’ a una compañera de elenco en la remake de la telenovela ‘La Madrastra’. Detrás de cámaras y para demostrar que los compañeros de elencos tienen una buena relación entre ellos, difundieron un video en las redes sociales, donde se la ve a la actriz ‘ahorcando’ a Denia Agalianu quien protagoniza a ‘Paula’ en la exitosa telenovela. Mientras la joven baila el tema ‘Hey Güera’ de Alejandra Guzmán, es sorprendida por la protagonista principal de ‘La Madrastra’.

Desde el año 2005 y hasta principios de 2009, Aracely Arámbula mantuvo una relación con Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, luego de la separación, el Sol de México se alejó de sus hijos menores e incluso su ex llegó a decir que no le pasaba manutención. Por otro lado, cuando hace algunas semanas la actriz sufrió la pérdida física de su padre, intentó refugiarse en el Sol de México a quien le solicitó apoyo, pero éste no le respondió los mensajes.

A través de su cuenta de Instagram, Aracely Arámbula tiene más de 6 millones de seguidores y allí se encarga de demostrar que a sus 47 años sigue teniendo una figura envidiable. La ex de Luis Miguel enamoró a todos posando desde la alberca y luciendo un ajustado traje de baño que generó que todos sus fans se enamoraran.

Desde la alberca, Aracely Arámbula enamoró a todos. Fuente Instagram @aracelyarambula

Más allá de su carrera como actriz y cantante, Aracely Arámbula ha confesado su amor por los perros y a través de sus historias de Instagram, comparte todo tipo de contenido relacionado a estas mascotas. Además, la ex de Luis Miguel posee una cuenta aparte para ayudarlos. Por otro lado, en uno de sus últimos posteos, recordó a su padre en el día de su cumpleaños y publicó una foto.