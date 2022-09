De espaldas, Yanet García reta las restricciones de Instagram con conjunto de red y transparencias

Yanet García sigue conquistando la web, pues cada foto que publica se vuelve tendencia y enloquece a sus fanáticos, como la que subió este lunes en donde retó las restricciones de Instagram al mostrar su figura en un conjunto de red que debido a sus transparencias dejaban ver mucho más de su piel.

La joven modelo que se lanzó a la fama como "Chica del clima" ahora triunfa con su contenido exclusivo en OnlyFans, pues es una de las mexicanas más seguidas en esta polémica plataforma y de las que más ingresos genera. Y es que Yanet tiene una curvilínea y esbelta figura, la cual ha mantenido gracias a sus rutinas de ejercicio, que muestra también en sus redes sociales.

Yanet muestra su belleza IG @iamyanetgarcia

Yanet García eleva la temperatura con conjunto de red

La ex colaboradora del programa Hoy compartió en su cuenta de la plataforma de Meta unas imágenes desde las orillas del mar en donde mostró uno de sus looks más reveladores de playa, pues se lució con un conjunto de red, con el que elevó la temperatura del sitio web y generó cientos de reacciones por parte de sus más de 14. 8 millones de seguidores, quienes no dudaron en comentar.

"Take time to cleanse, to heal, to renew, to grow, to become" (Tómate tu tiempo para limpiar, sanar, renovar, crecer, convertirte), fue la frase con la que Yanet García animó a sus admiradores durante este inicio de semana, sin embargo, también los consintió con una serie de fotos en las que posó desde la playa, la cual fue el escenario perfecto para modelar su espectacular silueta.

"la Chica del clima" muestra su figura IG @iamyanetgarcia

La modelo de OnlyFans aparece en la orilla del mar de espaldas observando el hermoso panorama que está frente a ella. Asimismo, posa con un conjunto de red en color negro, el cual llama la atención debido a sus transparencias que permiten ver su piel broceada. El outfit estaba compuesto de un top de manga larga, así como un una falda que llegaba hasta los tobillos.

"Guapísima!! Te amo que belleza tienes y un hermoso rostro!!", "Hermosa mi amor platónico", "Estás bellísima" y "Cosita hermosa", son algunos comentarios que se pueden leer por parte de sus seguidores y también de sus compañeros del medio artístico, como Andrea Legarreta y Gaby Ramírez, quien hace algunas semanas acusó a Platanito de tocarla indebidamente.

Yanet García se luce con conjunto de red IG @iamyanetgarcia

La modelo intentó ser parte de Nuestra Belleza Nuevo León 2013, pero a pesar de su belleza, no quedó seleccionada. Años más tarde se lanzó a la fama como "La Chica del clima" del programa "Gente Regia" y después en "Hoy", emisión que dejó para mudarse a Estados Unidos y probar suerte como health coach, carrera que comenzó a estudiar hace un par de años y en la cual se encuentra muy comprometida.

