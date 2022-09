La esposa de Marco Antonio Solís paraliza la red con este primer plano

Cristy Solís continua muy activa en las redes sociales compartiendo diversos momentos de su día a día, incrementando su popularidad en las mismas. Por otra parte, se confirmó una gran noticia para los millones de fanáticos del “Buki”.

En una entrevista, Marco Antonio Solís confirmó que la banda “Los Bukis” se encuentran trabajando en “cosas nuevas”. El intérprete de éxitos como “ Si no te hubieras ido” y “Mi eterno amor secreto” amplió su testimonio y reveló que hay mucha armonía y una gran unión entre los integrantes de la banda.

Hace unas horas, Cristy Solís volvió a demostrar toda su belleza en las plataformas virtuales. La blonda compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La latina posó con un look informal, compuesto con una musculosa color verde agua. La latina complementó su look con lentes de sol estilo aviador, un colorido pañuelo, aretes medianos y un make up glam.

Cristian Salas posando. Fuente: Instagram Cristy Solís

“Hay días que dejan atrás todas las tristezas. Benditos sean esos días y las personas que hacen que eso suceda” fue el simple y alegre texto que eligió Solís como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la esposa de Marco Antonio Solís cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los mil corazones en tan solo horas. “Hola guapísima, que tengas un maravilloso día”, “Que tengas un gran día a disfrutar todo @cristy_solis un abrazo bombonazoooo te quiero” y “Ah señora Que barbaridad usted siempre tan bella” fueron algunos de los mensajes que recibió la bella cubana.