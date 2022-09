Ingrid Coronado aclara si demandará a la viuda de Fernando del Solar; habla sobre presunto romance con Marco Antonio Regil

Fue el pasado 30 de junio cuando inesperadamente se confirmó el fallecimiento del querido conductor de origen argentino, Fernando del Solar, a dos meses de su partida, la polémica sigue, en esta ocasión involucra a su ex esposa Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro.

Y es que mucho se ha rumoreado que Coronado habría iniciado una batalla legal con contra de la última pareja sentimental de Fernando del Solar, pues todo indica que podrían estar peleando por una propiedad, ante esto, la conductora de televisión habló con la prensa y aclaró si esto es verdad.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Ingrid Coronado se dio un tiempo para platicar con los medios de comunicación y aclarar algunas de las polémicas en las que se ha visto involucrada desde hace algunos meses.

Todo comenzó con el cuestionamiento sobre el fideicomiso del fallecido argentino, y si es que la viuda de éste ya habría hablado con Ingrid para platicar sobre el tema, ante esto la ex garibaldi solo respondió: “No, no, todo está caminando bien legalmente”.

Foto: IG @annaferro8

Los cuestionamientos sobre el tema, seguían, por lo que Ingrid Coronado habló y aclaró todo de una vez por todas, sin embargo, la conductora no negó la posibilidad de emprender acciones legales, pues solo desea que sus hijos estén recuperados y más fuertes tras la muerte de su padre.

“Yo no he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión, ni del testamento, yo no he iniciado aún nada, yo actualmente estoy enfocada solamente en mis hijos y lo que decidí y la decisión que tomé es que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos sanen sus heridas y entonces yo poder tener la fortaleza y la energía para poder empezar a moverme con respecto a las demás cosas”, detalló.