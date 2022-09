Big Brother: Daniela Rodrice podría ser parte del regreso del Reality show; esto se sabe

El regreso del reality show “Big Brother” es una de las cosas que tienen muy emocionados a los seguidores de este programa y aunque aún no se tiene mucha información sobre esto, ya comenzaron a salir los primeros indicios de quienes podrían ser los integrantes de esta nueva temporada.

Ya son muchos los rumores que señalan que la famosa influencer Daniela Rodrice podría ser una de las primeras confirmadas de esta nueva temporada, aunque aún no hay nada seguro.

Cabe señalar que el regreso de “El gran hermano”, sería en su versión VIP por lo que serán celebridades las que estarán encerrados en la famosa casa, la cual ya están remodelando para que los nuevos habitantes la encuentren en perfectas condiciones.

La influencer quien ha ganado popularidad en los últimos años debido a su peculiar forma de hablar y sus frases como “quisiese pero no pudiese” hizo unas declaraciones recientemente en las que dio a entender que estaría en un reality show.

Y aunque no reveló en cuál, mucho se ha dicho que antes de terminar el 2022, Big Brother regresará con una temporada muy especial, tal y como TV Azteca lo hizo con La Academia.

Rodrice compartió con los medios de comunicación que muy pronto estará estrenando un proyecto que no involucra las redes sociales y que además será en la Ciudad de México.

“Pronto, no van a tener que esperar mucho. Pronto se va a ver algo fuera de redes sociales, fuera de lo que me conocen haciendo y la verdad si me tiene un poco nerviosa”, dijo “la chica” ante los medios de comunicación