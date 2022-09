La película más compleja y siniestra que debes ver en Netflix; recomendada para mentes brillantes

Dentro de Netflix existen películas pensadas para todo tipo de público, por ejemplo, está el contenido infantil, el contenido educativo para adolescentes y el contenido exclusivo sólo para personas mayores de edad. Este es el caso de la siguiente película, y se trata de una producción de suspenso y terror que tiene clasificación "R", que quiere decir restricted, lo que en español significa restringido, y esta es una etiqueta que es colocada en películas que no son aptas para menores de 17 años, a menos que las vean en compañía de un adulto.

Una perturbadora cinta sólo para adultos

“Pienso en el final” es una cinta que actualmente disponible en Netflix, misma que está basada en el libro homónimo de Ian Reid, el cual es combinado con realismo mágico debido a que fusiona situaciones reales con sucesos difíciles de explicar o que te harán dudar de la realidad que vive el protagonista en la trama.

Charlie Kaufman es la mente maestra detrás de la historia de “I'm Thinking of Ending Things”, o por su título en español “Pienso en el final”, quién es el creador de desafiantes historias como “Being John Malkovich”, “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” y “Adaptation”. Sin embargo, hay que señalar que todas estas cintas fueron dirigidas por otros creativos, que fueron capaces de convertir la prosa de Kaufman en inolvidables experiencias.

¿De qué trata la película?

La producción cuenta la historia de Lucy (Jessie Buckley), una joven mujer que está de camino hacia la casa de los padres de su novio Jake (Jesse Plemons), con quien solamente lleva seis semanas.

La relación parece más de amigos que romántica, situación que hace pensar a Lucy que lo mejor es terminarla, sin embargo esta visita se vuelve extraña desde el principio, pues los padres de Jake envejecen y rejuvenecen de una escena a otra, a partir de ese momento comenzará el terror.

Esta cinta tiene una duración de 124 minutos y actualmente la puedes ver dentro del catálogo de la plataforma de streaming de logo rojo. A continuación te mostramos el tráiler para que disfrutes inmediatamente del adelanto de lo que encontrarás si eres valiente y decides adentrarte en el perturbador filme.

