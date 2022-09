Sugey Ábrego derrocha belleza con atrevido escote en outfit ideal para la playa: FOTO

Pese a que se encuentra de vacaciones, Sugey Ábrego no deja de derrochar belleza y sensualidad pues ahora, “la ex chica del clima” robó suspiros con un espectacular outfit que es ideal para la playa, el cual, le permitió presumir todos sus encantos gracias a un pronunciado escote con el que no dejó mucho a la imaginación por lo que la actriz y conductora se llevó decenas de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Twitter donde la actriz de la puesta en escena “Amor de tres” publicó la mencionada fotografía en cuestión, la cual, tuvo el objetivo de interactuar con sus fans y a la vez presumir lo bella que se ve durante sus vacaciones en su tierra natal, Tuxpan, Veracruz.

“¡Hola, hola! ¿Cómo va su puente? Espero que lo estén disfrutando tanto como yo… ¡Les dejo su lluvia de besos y deseo que tengan un feliz sábado” fue el texto que escribió Sugey Ábrego, quien también agregó a su publicación los hashtags “#LaReinaDelVIP” y “BombaSensual”.

Sugey Ábrego se llevó decenas de halagos con su especular outfit. Foto: TW: @SUGEYABREGO

En cuanto al outfit con que Sugey Ábrego apareció teniendo como fondo la dorada arena de la playa de Tuxpan, se trató de una blusa de tirantes en color rosa la cual tenía como principal característica un pronunciado escote en forma de “V”, el cual dejó al descubierto todos los encantos de la actriz, quien para la parte inferior eligió una entallada falda de talle alto en color azul con algunos elementos florales decorativos.

Como se mencionó antes, Sugey Ábrego posó teniendo como fondo la arena de la costa de Veracruz y puso una mano en su cintura mientras veía al horizonte realizado un gesto más que seductor que enloqueció a sus seguidores, quienes de inmediato se volcaron en halagos para también conductora quien ha estado al frente de proyectos como “Matutino Express”, “Se vale” y “De poca”.

“Estás bellísima”, “Cada día más hermosa”, “Eres como los buenos vinos”, “Simplemente divina”, “Toda perfecta” y “¡Cuánta sensualidad!” fueron algunos de los comentarios que recibió la fotografía se Sugey Ábrego, la cual, también logró acumular miles de likes.

Sugey Ábrego es considerada como todo un sex symbol. Foto: IG: sugeyabregotv

Actualmente, Sugey Ábrego, tiene 43 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística debido a que además de brillar en el teatro con “Amor de tres” también tiene participación en diferentes espacios televisivos ya sea como actriz o como invitada en diferentes programas de entretenimiento, además, es todo un fenómeno en redes sociales, donde es considerada como un auténtico sex symbol gracias a las atrevidas fotografías y videos que comparte, las cuales, son solo una probadita del contenido exclusivo que vende a través de su plataforma llamada “sugeyabregovip.com” o en OnlyFans donde derrocha sensualidad sin ningún tipo de restricción.

