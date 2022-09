FOTO: Mariazel sube la temperatura con mini vestido verde y se confirma como la conductora más bella

Como cada domingo, Mariazel estuvo al frente de la conducción de “Más Deporte” y para no perder la costumbre, la también actriz se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a que derrochó belleza y sensualidad con espectacular outfit que la hizo lucir más bella que siempre, por lo que como era de esperarse, la querida “hermana disfuncional” se llevó decenas de halagos y se reafirmó como una de las conductoras más bellas de toda la farándula en México.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Mariazel estuvo compartiendo todos los pormenores de su participación en el espacio deportivo de Televisa y en una de las mencionadas historias, la actriz nacida en Barcelona, España compartió una fotografía en la que presumió el espectacular outfit que había elegido para la transmisión de este domingo 18 de septiembre.

El mencionado outfit de Mariazel tenía como elemento principal un llamativo mini vestido de color verde, el cual, debido a que era sumamente corto, dejó en evidencia las torneadas piernas de la conductora, además, dicha prenda también tenía un escote más que pronunciado que dotó a la presentadora de un toque extra de sensualidad.

Mariazel se llevó decenas de halagos por su espectacular outfit. Foto: IG: mariazelzel

Para complementar su espectacular outfit, Mariazel utilizó un par de zapatillas más que altas de pulsera, las cuales eran de color amarillo intenso, por lo que fueron el elemento perfecto para combinar con su fresco outfit que la hizo lucir más bella que de costumbre.

Pese a que Mariazel compartió su fotografía en sus historias de Instagram, la postal no tardó e n llegar a páginas administradas por sus fans y otras plataformas de redes sociales donde comenzó a recibir halagos por decenas: “La más guapa de todas”, “Cada día más linda”, “Eres una diosa” y “¡Qué mujeron!” fueron algunos de los comentarios que recibió la foto de la participante de “Reto 4 Elementos”.

Mariazel confiesa grabación de video íntimo con su esposo

En la última emisión de “Netas Divinas”, Mariazel estuvo como invitada y el tema de conversación giró en torno a la sexualidad en pareja y fue Galilea Montijo quien cuestionó de forma directa a Mariazel sobre si veía videos para adultos junto a su esposo Adrián Rubio y sin ningún tipo de problema aseguró que actualmente ya no lo acostumbraban, pero en el inicio de su relación sí era muy recurrente que vieran ese tipo de videos, no obstante, lo que más sorprendió fue que confesó que llegó a grabar videos de índole sexual con su pareja.

“Adrián (Rubio) y yo grabamos uno hace mucho tiempo que ya no existe, obviamente y decíamos siempre ‘lo vemos una vez y lo quemamos’, pero está muy peligroso, ahora ya no lo haría ni de chiste, pero eso fue hace mucho”, señaló Mariazel, quien también recordó que uno de sus momentos más bochornosos que ha vivido en televisión fue cuando se le rompió el pantalón en pleno programa en vivo de Me Caigo de Risa.

