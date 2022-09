Karely Ruiz posa con entallado vestido y botas negras de charol y sorprende a sus seguidores

Una de las mujeres más exitosas de la plataforma de OnlyFans es Karely Ruiz, y en los últimos meses su nombre ha cobrado fama a lo largo y ancho del país, pues su contenido exclusivo para adultos la han colocado en la cima de la plataforma, pues actualmente se coloca en el segundo lugar después de Yaneth García en obtener las mayores ganancias.

Por supuesto que la joven no pierde la oportunidad de mostrarle a sus más de 7 millones de seguidores la escultural figura que posee, por lo que siempre que puede consiente a sus fans y comparte fotografías en las que deja ver un poco del contenido que los cibernautas pueden encontrar en su perfil de OnlyFans.

En esta ocasión, subió un par de fotografías en las que posa de espaldas luciendo un entallado vestido color naranja con el toque especial y llamativo de unas botas en charol color negro, la pose y su despampanante outfit dejó con la boca abierta a sus seguidores, quienes la llenaron de elogios.

"Mi amor soy tuya", escribió junto a las instantáneas que en menos de dos horas alcanzaron los 250 mil me gusta y más de mil comentarios en los que le dices lo hermosa que luce.

Karely Ruiz revela la verdad sobre su embarazo: "no lo había querido decir"

En los últimos días una duda rodea la vida de la regiomontana, por lo que decidió sincerarse con sus admiradores y revelar la verdad sobre su embarazo.

La joven, de 21 años se había convertido en un tema de conversación hace unos días cuando ella confesó en un programa que estaba embarazada, sin embargo, no quedó claro si se trataba de una broma.

La regiomontana fue invitada al programa "Es show" de la cadena Multimedios y sorprendió al decir que estaba embarazada, pero al no dar más detalles, un seguidor la cuestionó al respecto en su cuenta de Instagram, por lo que Karely se sinceró y reveló la verdad.

Mostrando su vientre a la cámara, Karely comenzó su clip para responder a su fanático indicando que lleva cuatro meses de embarazo, y que no lo había querido decir "porque la gente saca todo de contexto, pero yo oficialmente les digo que estoy embarazada".

Con sus palabras dejó a sus millones de fans sorprendidos, sin embargo, luego de hacer la supuesta confesión, la modelo de OnlyFans volvió a crear dudas, pues todo se trató de una broma a sus fans, ya que después de confirmar su supuesto embarazo, se le escucha decir:

"No, no se crean, obviamente no, pero me vería bien bonita de mami".

