Esta es el particular motivo por el que Maribel Guardia no va a la playa en traje de baño

La conductora costarricense Maribel Guardia rompió el silencio y reveló que una vez solicitó a un paparazzi que no publicara una foto suya, pero que al sujeto no le importó el trato y sí sacó la imagen. "Es que también cuando nos exhibimos, somos figuras públicas, yo lo entiendo perfectamente”.

Además, Guardia continuó haciendo noción que es a lo que una celebridad como ella se expone: “Si vas a la playa en bikini es muy probable que te hagan una foto. Yo ya de plano no volví a la playa porque siempre que iba yo, no sé dónde se metían, yo creo que estaban buceando o algo".

Maribel Guardia posando.

Maribel continuó su narración contando sobre ese episodio del pasado: “Un día te lo juro que estaba yo sola, no había nadie, era ya casi las seis de la tarde, y yo dije: 'bueno, no hay nadie'. Me volteó, me agachó para no sé qué, de la playa me hicieron una foto del trasero, o sea, dices: 'Dios, ¿dónde estaba metido?

Sobre el mal trago con este paparazzi, Maribel Guardia explico la situación: "Una vez sí agarré a uno, pero entonces yo de buena gente le digo: “mi amor, yo sé que es su trabajo, papito, regáleme la cosita que trae adentro de la cámara”, entonces me la da y le digo: “te voy a regalar 2 mil pesos porque yo sé que con eso tú mantienes a tu familia”, y le regalo los 2 mil pesos; me dijo: 'gracias, señora'. La realidad es que lo que le dio estaba vacío, y luego se enteró que si publicó las fotos.

Maribel Guardia posando.

Desde aquella vez, Maribel Guardia no quiere ser vista de este modo y con razones suficientes. Sin embargo sigue siendo consciente que es el trabajo de los reporteros: "Yo sé que todos comemos de esto y que todos alimentamos a nuestras familias ustedes con su trabajo y yo con el mío, pero no de ninguna manera le hubiera hecho una grosería”.