De espaldas, Karely Ruiz conquista Instagram con colorido bikini

Karely Ruiz no deja de causar sensación en redes sociales y si sus bailes dan mucho de qué hablar, sus looks se han convertido en los preferidos de millones de personas, ya sea por un conjunto de top y mini falda como el que lució la noche de este viernes, o bien, por sus sesiones de fotos en bikini con las que paraliza Instagram y que además le sirven para coronarse como toda una diva y amante de la moda.

En uno de sus últimos looks destaca precisamente un colorido bikini con el que presumió cada una de sus curvas con el pretexto perfecto para disfrutar de los últimos días del verano con una escapada a la playa y por qué no, un viaje en un lujoso yate desde el que impuso estilo. A través de su cuenta de Instagram, la estrella de OnlyFans presumió parte de su día y su micro bañador de dos piezas causó furor en la red.

La imagen que en cuestión de minutos acaparó la atención de todos en la plataforma de Meta, antes Facebook, destaca por la figura de Karely Ruiz dándole la espalda a la cámara y para presumir su torneado cuerpo; mientras tanto, la influencer mantenía una mirada sensual y fija ante los reflectores, así como de los rayos del sol que entraban discretamente en el lujoso yate del que la modelo disfruta este fin de semana.

Así elevó la temperatura Karely Ruiz. (Foto: IG @karelyruiz)

Y tal y como te adelantábamos, con este atrevido look Karely Ruiz se coronó como una diva de la moda, ya que apostó por un diseño muy colorido en tonalidades pastel que van desde las moradas, hasta aquellas con destellos amarillos y azules muy sutiles que le dan un aspecto único al atuendo. En lo que respecta al corte de las prendas destaca un tiro bajo en las bragas, ideal para presumir un vientre plano, así como cintas para atar a los costados de las caderas para una imagen más coqueta.

El contraste perfecto lo lleva el top de tirantes en el que se mantiene la misma paleta de colores, así como listones delgados para lograr un toque más llamativo en la zona de la espalda que quedó al descubierto gracias a que la influencer llevó su melena XXL hacia uno de los costados para presumir su cuerpo de impacto.

Otro aspecto que no pasó desapercibido por sus millones de fanáticos es que con este look en bikini, Karely Ruiz demostró que cualquier lugar es bueno para una sesión de fotos y que una vista al mar y aun cielo despejado, así como las comodidades de un yate de lujo no se deben desaprovechar.

"Guapa", "muy cool", "preciosa", "hermosa", "espectacular" y "gorgeous" son algunos de los cometarios que se leen en la publicación que en pocos minutos acumuló más de 190 mil me gustas y cientos de comentarios.

