VIDEO | María Félix reveló a las mujeres el secreto para disfrutar su edad y no negarla

Nació un 8 de abril de 1914 y murió el mismo día, un 8 de abril del año 2002. En ese entonces, se dijo que fue tan clara y magnífica hasta en eso, partir el mismo día que nació y hacerlo a su voluntad, como todo lo que ella hizo en vida. María Félix, en definitiva, tenía un pacto con el tiempo, puesto que este le dio esa oportunidad de irse cuando ella lo decidió y de, con el paso de los años, lucir recia, fuerte y siempre con claridad de ideas.

Y fueron estas mismas ideas las que ella se encargó de exponer durante décadas, dejando claro siempre su forma de ver el mundo y de velar por el pensamiento suyo, ese que revolucionó al mundo del cine y las artes por igual, ese donde ella imponía tendencias y donde confrontó muchas voces.

En una de estas veces, María Félix platicó con Ricardo Rocha y le manifestó su pensar en torno a la edad y cómo las mujeres la llevaban en nuestro país. Esto reflexionó.

Fue así que un día reveló a las mujeres que le admiraban y las que no también, cuál era el secreto para mantenerse mentalmente sanas y longevas, esto partiendo de no padecer por la edad.

"En México cumplir años es como un pecado. Te ven en la calle y precisan la edad a las mujeres del espectáculo ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?", comenzó María Félix su reflexión.

Luego de esto, abundó en cómo vivía ella el paso de los años y el dolor que le daba a una mujer perder la frescura con el tiempo.

"Cuando esa maravilla que es la juventud, la frescura de la juventud se va, porque eso se va, ni qué ni qué. Y ya mujer a éxito no eres tan fresca o joven, pero te hablo de la edad como si te hablara de flores, me da igual, la edad llega.

"La edad no me molesta para nada eso, siempre la he pasado muy bien con mis años y las arrugas son mías, las he vivido, eso no me molesta. Estoy feliz con lo que he aprendido y cómo me ha tratado la vida", dijo.