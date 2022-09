La influencer Cinthia Fernández enloquece las redes en bikini total black | FOTOS

Después de volverse viral en las redes sociales por ganar en la elección intermedia de Argentina en 2021 por bailar en una atrevida lencería de color negro fuera del Congreso, de ese país, la influencer Cinthia Fernández volvió a aparecer en los celulares de sus casi seis millones de seguidores por compartir en Instagram una serie de fotografías luciendo imponentemente un bikini de ecocuero en total black desde las hermosas y paradisiacas playas de Punta Cana, en República Dominicana.

La influencer, nacida en 1988, en la ciudad de Buenos Aires, Cinthia Fernández se lució con el texto que acompañó sus fotos: “Es sábado y tu cuerpo lo sabe”, así fue como disfruto un increíble fin de semana en la paradisíaca Punta Cana. El beauty look de la argentina fue un bikini de ecocuero total black de su colección particular, con pequeños detalles de perlas incrustadas, para el make up decidió algo muy tranquilo. Sus ojos lucieron un delicado estilo cat eye en color negro azabache, un poco de sombras en tonos rosados en la zona de los párpados, otro poquito de rubor rosado en las mejillas y un fino delineado en los labios, también en un color rosa, con acabado mate.

Cinthia revolucionó las elecciones intermedias de Argentina en 2021. Foto: @cinthia_fernandez_

Cinthia Fernández se lució imponente en las blancas arenas de Punta Cana y fue lo que volvió locos a sus millones de seguidores que la llenaron de corazones y miles de comentarios celebrando su belleza y gracia. En las historias que compartió, la también conductora, agradeció por las muestras de cariño a lado de sus hijas.

Cinthia es madre de tres hijas. Foto: @cinthia_fernandez_

Junto a sus tres hijas pasó unos días de descanso en Punta Cana

Durante su visita al Nickelodeon Resort de Punta Cana, Cinthia Fernández y sus tres hijas, Charís, Bella y Francesca Defederico, se tomaron fotos en figuras como la de Bob Esponja, nadaron en las piscinas del hotel, se adentraron a juegos de realidad virtual y hasta se dejaron embarrar del clásico líquido viscoso de color verde, que usan para manchar a celebridades durante las entregas de premios.

Todo el viaje fue documentado por Cinthia y sus hijas con historias, videos y fotografías que compartieron en sus redes sociales. Se notaba la felicidad de las pequeñas por tan grata experiencia.

Muchos la tacharon de "hueca" pero ganó la elección. Foto: @cinthia_fernandez_

Cinthia nación en Buenos Aires, Argentina, el 11 de octubre de 1988. Foto: @cinthia_fernandez_

