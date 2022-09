BTS: RM tuvo su primera exposición de arte coreana en el extranjero y esto fue lo que pasó

RM de BTS, líder del grupo y rapero de 28 años (29 años), no solo es un reconocido compositor, sino también es conocido por ser una de las principales voces del grupo para sus discursos diplomáticos. También es un gran amante del arte, pues tiene un coeficiente intelectual alto.

En sus tiempos libres, disfruta de leer varios libros, novelas que han servido de inspiración para canciones y videos musicales de BTS. También le gustan las plantas, dar paseos en bicicleta y es un fanático del arte, los museos y las exhibiciones, por lo que en sus redes sociales siempre comparte los nuevos lugares que visita.

Además de la música, la producción y las actividades diplomáticas del grupo, RM ahora tuvo una participación en una de sus más grandes pasiones.

RM de BTS participó por primera vez en un museo

A través de sus redes sociales y su más reciente viaje a Los Ángeles, el idol visitó uno de los museos más importantes y compartió fotos de su visita a través de su red social. RM de BTS también sorprendió al ARMY tras revelar que esta era su "primera exposición" en la que participaba.

La exposición de arte moderno "The Space: Between: The Modern In Korean Art" exploca el desarrollo del arte antiguo coreano impulsado por el cuentro de artistas del extrajero y sus influencias. RM de BTS participó en la audioguía de algunas de las obras, ya sea en coreano o en inglés.

El ARMY que quiera visitarla de manera virtual puede hacerlo en el sitio de LACMA y @mmcakorea, estará disponible hasta el febrero del 2023.

