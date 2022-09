Karely Ruiz revela la verdad sobre su embarazo: "no lo había querido decir"

Karely Ruiz se ha convertido en la sensación de las redes sociales, logrando sumar millones de seguidores, quienes están pendientes de las noticias acerca de la influencer y modelo de OnlyFans, y en los últimos días una duda rodea la vida de la regiomontana, por lo que decidió sincerarse con sus admiradores y revelar la verdad sobre su embarazo.

La joven, de 21 años, ganó popularidad en las redes luego de aparecer en fotografías junto a Andrés García, pues en su momento se pensó que había sido la visita de la modelo lo que había mandado al hospital al actor, luego todo fue aclarado, pero Ruiz ya se había convertido en un tema de conversación, como lo volvió a pasar hace unos días cuando ella confesó en un programa que está embarazada, sin embargo, no quedó claro si se trataba de una broma.

La regiomontana fue invitada al programa "Es show" de la cadena Multimedios y sorprendió al decir que estaba embarazada, pero al no dar más detalles, un seguidor la cuestionó al respecto en su cuenta de Instagram, por lo que Karely se sinceró y reveló la verdad.

Mostrando su vientre a la cámara, Karely comenzó su clip para responder a su fanático indicando que lleva cuatro meses de embarazo, y que no lo había querido decir "porque la gente saca todo de contexto, pero yo oficialmente les digo que estoy embarazada".

Con sus palabras dejó a sus millones de fans sorprendidos, sin embargo, luego de hacer la supuesta confesión, la modelo de OnlyFans volvió a crear dudas, pues todo se trato de una broma a sus fans, ya que después de confirmar su supuesto embarazo, se le escucha decir:

"No, no se crean, obviamente no, pero me vería bien bonita de mami".