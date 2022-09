Esta es la razón por la que Karol G es relacionada nuevamente con Anuel AA

En abril del año 2021, Karol G y Anuel AA terminaron su relación tras algunos años de puro amor y de encantar los seguidores, por sus maneras de ser uno con el otro. Son varios los rumores que se han suscitado alrededor de la relación entre los artistas.

Parte de los argumentos con los cuales algunos curiosos afirman dichas versiones, radican en que Anuel AA y Karol G ya no se siguen en redes sociales ni han vuelto a publicar contenido juntos, como antes lo hacían. No obstante, nada de esto ha sido confirmado por ninguno y la relación no estar del todo dañada.

Anuel AA y Karol G ¿juntos otra vez?

Además de notar que Karol G nunca borró sus fotos con Anuel AA, en una reciente transmisión que ella hizo a través de sus redes sociales. Desde luego que los seguidores pudieron escuchar lo que ocurría. Una risa que muchos asociaron con la del boricua. Segundos más tarde, el puertoriqueño, aseguró que mejor iba a poner fin a la videollamada porque se puso “nerviosa”.

Otra de las mujeres con las cuales se ha dicho que Anuel AA tendría una relación es la también colombiana Sharon Zamora, una joven que ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a las fotos que suele colgar en redes. “Si supieran con quién y en dónde”, declaraba.

Anuel AA y Karol G se separaron en 2021,

En el medio de tantas supuestas polémicas, se suma el divorció reciente que Anuel AA ha tenido con Yailin, La Más Viral. SI bien todavía no hay nada que los separe legalmente, será cuestión de semanas. Los motivos que provocan esto serían las cantidas de mujeres que rodean al cantante. Una de ellas es tiktoker hondureña Roxanna Somoza aseguró en sus redes sociales que tuvo un romance fugaz con el ex de Karol G, durante su matrimonio con la rapera dominicana.