Desde la piscina, Karely Ruiz eleva la temperatura con revelador bikini: VIDEO

Karely Ruiz acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que compartió un video en el derrochó toda su belleza y sensualidad pues resulta que la joven modelo de OnlyFans presumió su escultural silueta desde la piscina utilizando un diminuto bikini con el que no dejó mucho a la imaginación por lo que como era de esperarse la también conductora se llevó decenas de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más hermosas de toda la farándula en México.

Fue a través de su perfil alternativo de Instagram (karelyruizmonly) donde la modelo regiomontana compartió el mencionado video, el cual, única y exclusivamente tuvo el objetivo de deleitar la pupila de sus miles de seguidores a quienes ya les encontró el modo para mantenerlos cautivos y fue por ello que dejó ver el diminuto bikini con el que lució sus curvas durante sus últimas vacaciones en las playas del Caribe mexicano donde estuvo relajándose junto a su hermana Ale y una amiga más.

En video de Karely Ruiz fue sumamente breve pues tan solo duró cuatro segundos, sin embargo, fue el tiempo suficiente para enloquecer a todos sus fans. En dicho clip, la ex colaboradora de “Es Show” fue grabada saliendo de una piscina a través de unas escaleras y conforme fue subiendo los peldaños su silueta fue quedando al descubierto y fue así como se pudo apreciar de mejor manera el diminuto bikini negro con adornos en pedrería, el cual, la hizo lucir más bella que de costumbre.

Al llegar a la cima de las escaleras, Karely Ruiz se quedó ahí por unos instantes para que se pudiera apreciar de mejor manera lo bella que lucía y por si faltara algo hizo algunos gestos más que seductores por lo que robó miles de suspiros entre sus seguidores.

Karely Ruiz derritió la red con su atrevido bikini. Foto: IG: karelyruiz

Pese a que el video de Karely Ruiz fue compartido a través de sus historias, no pasó mucho tiempo para que la grabación llegara a otras redes sociales y a páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos al estilo de “¡Qué belleza de mujer!”, “Una auténtica diosa”, “La más linda de todas” y “Cada día más hermosa”, entre otros.

Karely Ruiz desmiente embarazo

Hace unos días, Karely Ruiz regresó a “Es Show” y aseguró estar embarazada y que estaría esperando a “dos bendiciones”, por lo que en redes sociales se armó un gran revuelo, no obstante, fue hace apenas unas horas cuando finalmente aclaró que todo se trató de una broma, no obstante, se mostró un poco conmovida ante la idea de verse cuidando a un bebé.

“Sí llevo cuatro meses de embarazo, no lo había querido decir porque pues la gente saca de contexto todo, pero yo oficialmente les digo que estoy embarazada, no, no se crean, obviamente no, pero me vería bien bonita de mami”, fueron las palabras de Karely Ruiz al ser cuestionada sobre el tema por una de sus fans en una dinámica de preguntas y respuestas.

