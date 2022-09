Danna Paola brilló como conductora de Hoy antes de ser cantante; así fue su participación en el matutino

Danna Paola se encuentra actualmente en uno de los mejores momentos de su carrera, pues además de lanzar su exitoso sencillo "XT4S1S", acaba de hacer sold out en su primer Auditorio Nacional a pocas horas de ponerse a la venta los boletos. Esto es fruto de sus años de trabajo, pues hay que recordar que la actriz comenzó cuando era una niña y uno de sus principales proyectos fue el programa "Hoy".

La cantante de "Mala fama" fue una niña actriz que debutó en el año 1999 en "Plaza Sésamo" y un año después tuvo su primera participación en una telenovela infantil llamada "Rayito de luz". Gracias a que pudo mostrar su talento llegó el protagónico de "María Belén", personaje que la consolidaría como una de las grandes promesas del espectáculo mexicano y que le abriría las puertas para otras producciones.

Danna Paola fue conductora de Hoy

En 2003, cuando la artista tenía sólo ocho años, se integró al programa Hoy Sábado, una versión de fin de semana en la que compartía cámaras con Juan José Ulloa y Silvia Lomelí, quienes se encargaban de la mayoría de las secciones, pues Danna tenía temas más enfocados al público infantil. La protagonista de "Élite" lucía como toda una profesional, pues se sentaba con los conductores, conversaba y siempre tenía sus papeles en mano para no perderse en el guion.

Danna Paola fue conductora de Hoy Sábado Foto: Especial

En 2018, la actriz y cantante fue invitada con motivo del aniversario 20 del matutino de Televisa, y platicó con Andrea Legarreta y Galilea Montijo sobre su experiencia conduciendo la emisión, algo que recuerda con mucho cariño, pues indicó que se divertía mucho con Juanjo, Silvia y toda la producción que se encargaba del programa que llegaba a durar tres horas.

“Qué bonitos recuerdos. Yo creo que con Juanjo y con Silvia es de las cosas más bonitas, la convivencia que teníamos ahí. Nos divertíamos un montón. Siempre había juegos, dulces, bromas. Y era de verdad un espacio sumamente alegre para mí, a los 7 años de edad, y era algo muy diferente obviamente a estar frente a una cámara haciendo una novela”, destacó la intérprete de "No bailes sola".

La actriz se encargaba de algunas secciones Foto: Especial

"Entonces, casi, casi empezamos juntos, ustedes me han acompañado durante toda mi carrera de invitada, ahora en este caso pues fui también parte de esta familia los sábados”, indicó la ahora estrella de cine, teatro y televisión, quien en ese entonces explicó cómo fue empezar una carrera desde niña, pues a pesar de que no tuvo una infancia normal, no se arrepiente.

"Y yo creo que sí, obviamente uno se pierde un montón de cosas, como un cumpleaños, y cosas en la familia... Obviamente la privacidad de un niño, ir a la escuela normal, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Yo creo que tuve una infancia maravillosa, y muy divertida, y muy creativa. Me ayudó a ser la mujer que soy hoy”, agregó la ex conductora de Hoy Sábado, quien después estuvo de lleno en las telenovelas.

