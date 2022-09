Yailin “La Más Viral” lanza fuerte advertencia con abogados de por medio, mientras está enredada en rumores de una infidelidad

Yailin “La Más Viral” sigue dando de qué hablar por su precipitado matrimonio con Anuel AA que ha desatado un sinfín de rumores, mismos que lograron molestarla y esta vez la cantante respondió con una fuerte advertencia que ya involucra medidas legales.

Los rumores sobre una separación son cada vez más intensos, pues hace algunas semanas la cantante dominicana se ausentó de redes sociales y Anuel AA canceló algunas de sus presentaciones por “problemas personales”; además, fuentes cercanas a la pareja han afirmado que atraviesan una fuerte crisis matrimonial debido a las constantes infidelidades del reguetonero.

Advertencia de Yailin. Foto: IG @yailinlamasviralreal

Cansada de la controversia, la intérprete de “Chivirika” compartió un contundente mensaje en sus redes sociales para quienes continúen creando “chismes” sobre su vida personal: “Todo aquel que mencione mi nombre en mentiras vengo para decirles que tengo a mi abogado listo y ready para lo que yo diga. Se acabó el relajo, denle, tiren que los estoy esperando”.

¿Infidelidad de Anuel AA?

Aunque algunos internautas señalan que los rumores sobre la rapera y Anuel AA han afectando su matrimonio, otros aseguran que el mensaje está dirigido a una diseñadora que la acusó recientemente de robar algunas prendas que confeccionó exclusivamente para ellas, pues no lo pagó lo que correspondía.

"No me quieren pagar el dinero, no me lo paguen, pero no salgan hablando de que yo subí el precio, que esto y que lo otro”, relató la mujer en un video retomado por “El Gordo y la Flaca” en el que asegura que la deuda de Yailin es de poco más de 4 mil dólares.

Las acusaciones también surgen en medio de la declaración de la influencer Shaarza Moriel, quien aseguró que tiene un romance con Anuel AA pese a que está casado. La joven ha compartido algunos videos con la música del reguetonero y fotografías en las que asegura que es él aunque se muestra su rostro.

