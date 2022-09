Desde la alberca, Lis Vega eleva la temperatura en bikini rojo

Lis Vega se confirma como una de las famosas que mejor luce los atuendos para la playa o alberca. En su cuentas de redes sociales, la cantante y actriz publicó un par de fotografías en las que se le puede ver disfrutando de un día soleado y vistiendo un bikini rojo con el que elevó la temperatura.

La también bailarina, originaria de Cuba, comenzó su carrera en México al protagonizar el video home "Mi verdad", del productor Juan Osorio, en el que dio vida a la polémica Niurka Marcos, lo que le abrió las puertas en el mundo de las telenovelas y el espectáculo de nuestro país.

Desde la alberca, Lis Vega derrocha estilo en bikini

Fue el fin de semana cuando Vega, de 44 años, compartió instantáneas en las que se dejó ver modelando un traje de baño de dos piezas en color rojo, pieza que combinó con unas licras ajustadas en negro con detalles de colores a los lados, haciendo el match perfecto para llevar a la alberca.

La cubana impacta las redes con su belleza y cuerpazo. Foto: IG @lisvegaoficial

"Vivamos con más esencia y menos conceptos, la vida es mucho más plena mágica y sencilla cuando se vive desde el alma #namaste #lapoetadelourbano El mejor inicio de semana para todos #mylife #loveintheair #vuelolibre", fueron las palabras con la que la cubana acompañó las imágenes.

"Hermosa", "Bella", "Diosa ", "En todo momento luces hermosa y espectacular", "guapísima y muy sexy " y "Linda como siempre", son sólo algunos de los cientos de comentarios que recibió Lis en su publicación, la cual también generó miles de "me gusta", y en la que se le ve posando desde la alberca.

En las imágenes, que Vega no dio a conocer dónde fueron captadas, se le observa disfrutando de un día soleado y dentro de una piscina, presumiendo cuerpazo con un look de impacto que resalta sus curvas y con el que demostró que no se necesita de estar muy descubierta para lucir sensual.

Lis Vega cautiva en bikini rojo. Foto: IG @lisvegaoficial

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la cantante y actriz, demuestra con sus looks de playa o alberca que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura espectacular y presumir atrevidos bikinis, como el que ella dejó ver y con el que se lució en redes, imponiendo moda con sus atuendos.

La originaria de Cuba, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks en bikini o bañador con los que se corona como la reina.

