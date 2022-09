De espaldas, Yanet García paraliza la red presumiendo toda su belleza en lencería nude

De espaldas y en atrevido look, Yanet García causó paralizó las redes sociales al presumir toda su belleza. En su cuenta de Instagram, la modelo conocida como "La Chica del Clima", compartió una fotografía en la que se dejó ver en lencería nude con la que enamoró a sus millones de fans.

Reconocida como una de las mexicanas más exitosas en OnlyFans, y originaria de Monterrey, Nuevo León, García desde hace tiempo se deja ver en redes como una mujer provocativa y sensual, sobre todo cuando se trata de lucirse en bikinis o hermosos conjuntos de encaje y transparencias.

Yanet García impacta la red en lencería nude

Fue este lunes cuando Yanet sorprendió a sus millones de fanáticos en la plataforma de Meta al compartir una fotografía en la que presumió toda su belleza, pues posó de espaldas y luciendo un revelador conjunto de lencería en un tono crudo que se funde con su piel.

Yanet se lució en atrevida lencería nude. Foto: IG @iamyanetgarcia

La influencer y health coach acompañó la publicación con la palabra "Hi" (Hola), logrando sumar en sólo unas horas cientos de comentarios con elogios como: "Hermosa", "Que chulada de mujer", "Preciosa", "Bellísima" y "Hello most beautiful Mexican woman" (hola mujer mexicana más hermosa); entre muchos otros.

Yanet, de 31 años, compartió la imagen en Instagram, plataforma en la que suma 14.8 millones de fans, y dejó claro que es una de las reinas de los looks en lencería, pues sin duda se lució con su conjunto en tono nude que combina encaje y brillo.

Reina de lencería con sus sensuales looks

Yanet Cristal García San Miguel, nombre completo de la "Chica del Clima", ha ganado muchos seguidores en las redes, principalmente Instagram, con quienes presume los atuendos de lencería más atrevidos, mismos que comparte para imponer y derrochar estilo.

La modelo impone con sus atuendos reveladores y sensuales. Foto: IG @iamyanetgarcia

García comenzó su carrera en los medios en su natal Monterrey, Nuevo León. En el año 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, pero aunque no tuvo suerte, en el 2015 saltó a la fama como la "Chica del clima" por tener a cargo la sección del servicio meteorológico del programa "Gente Regia".

La guapa influencer es una de las mexicanas con más éxito en OnlyFans, en la que personas de todo el mundo comparten fotografías atrevidas por las que reciben una remuneración económica, pues se paga una suscripción al perfil. De acuerdo a lo que se puede ver en la cuenta de Yanet, ella cobra 20 dólares al mes, lo que serían unos 400 pesos mexicanos.

