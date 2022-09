Desde el mar, Dominika Paleta sube la temperatura en ajustado traje de baño

Ludwika Paleta aprovechó el Día del hermano que se festejó el pasado 5 de septiembre, para dedicarle unas palabras a su compañera incondicional: Su hermana Dominika Paleta, quien desde que era muy pequeña ha sido una de sus principales influencias, de hecho, fue gracias al buen ojo de su hermana que comenzó su carrera como actriz.

En su feed de Instagram, Ludwika (43) compartió una foto de una reciente salida con Dominika con quien es muy cercana debido a que es su única hermana. “Te amo Manuch, qué fortuna es tenerte en la vida”, le escribió la actriz. La respuesta de su hermana no tardó y conmovió a los internautas: “Te amo mucho. Has sido una gran maestra para mí, no imagino mi vida sin ti”.

Ludwika y Dominika Paleta posando.

En abril del año pasado, Ludwika habló como nunca de su historia familia en entrevista con Mara Patricia Castañeda a quien le confesó que fue su mamá y su hermana Dominika Paleta quienes más la apoyaron luego de su divorcio con Plutarco Haza: “Tenía un niño chiquito, pero tenía la gran fortuna de tener a mi mamá y a Domi, mi hermana”, confesó.

Recientemente, Dominika, de 49 años, que al igual que su hermana es actriz, dejó claro que es de las mujeres más bellas del mundo a pesar de que la edad aceche. A través de la red social de la camarita, la hermana de Ludwika Paleta posteó un video donde posa en traje de baño.

Dominika Paleta se mostró tapada y luego, con un corte en el medio, sacó a lucir su cuerpazo en traje de baño. El video de Instagram supera los mil likes y cientos de comentarios, que le dejan claro que subió las temperaturas una vez más.