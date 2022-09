Ninel Conde se corona como la reina de OnlyFans con reveladora lencería roja

Ninel Conde posee una de las figuras más envidiables en el medio del espectáculo y gracias a eso ha logrado un arrollador éxito en OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo del que dio una muestra con su más reciente fotografía en la que se dejó ver con delicada lencería roja.

La cantante, de 45 años, ha dejado de lado la polémica por el pleito legal que sostiene con su expareja, Giovanni Medina, por las visitas a su hijo Emmanuel de quien el empresario tiene la custodia por el momento. Conde aseguró que ya no visitará más al menor hasta llegar a un acuerdo, por lo que ahora enfoca sus esfuerzos en su carrera.

Como parte de sus proyectos, en enero pasado el "Bombón asesino" anunció su llegada a OnlyFans y desde entonces ha logrado colocarse como una de las mexicanas más populares y mejor pagadas por su contenido en el que se muestra como nunca antes a sus fans.

A través de su cuenta de Instagram la también actriz dio muestra de lo que sus seguidores pueden encontrar en la plataforma, pues posó con una lencería en color rojo con un escote amplió en la espalda y unido a medias de red que le permiten mostrar piernas de infarto.

¿Ninel Conde al natural?

Aunque Ninel Conde se colocó rápidamente como una de las favoritas de OnlyFans junto a otras celebridades como Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz ella descartó hacer desnudos en la plataforma para adultos y aseguró que lo hace por consentir a sus seguidores.

“No sé que decir, me ha ido muy bien y muy contenta, los fans son súper lindos (…) Se les da contenido exclusivo, que es lo que piden, obvio no todo porque quieren el pastel completo y no, mis chavos”, dijo en conferencia de prensa al ser cuestionada sobre su debut en el sitio web.

Ninel Conde descarta posar desnuda para OnlyFans. Foto: IG @ninelconde

Sobre la posibilidad de abandonar la farándula para dedicarse a ser creadora de contenido en OnlyFans, Ninel Conde aseguró que eso es parte de un regalo para sus seguidores ya que su pasión está en la actuación y sobre el escenario con su música.

“Es una comunidad muy linda, pero son cosas muy diferentes. El medio del espectáculo y la música es mi pasión y esto pues es consentir a los fans y vivimos de las dos cosas”, detalló.

SIGUE LEYENDO:

Ninel Conde presume su look de 15 de septiembre y la llenan de elogios

Ninel Conde sube la temperatura con un ajustado traje de baño, desde un yate

Desde la playa, Ninel Conde presume su escultural figura con diminuto bikini nude: FOTOS